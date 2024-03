ARERA * FINE TUTELA: « AL VIA IL TAVOLO CON ASSOCIAZIONI CONSUMATORI, FOCUS SU INFORMAZIONE E GARANZIE PER SERVIZIO TUTELE GRADUALI »

16.30 - mercoledì 13 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Fine Tutela: al via tavolo ARERA-Associazioni dei consumatori, focus su informazione e garanzie per Servizio Tutele Graduali. Si è svolto oggi il primo incontro del Tavolo consumatori fine tutela, istituito da ARERA per creare una sede di confronto e di ascolto continuo con i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori sui temi legati al processo di rimozione delle tutele di prezzo per energia elettrica e gas per i clienti domestici. Sono previsti incontri periodici per approfondimenti e aggiornamenti sulle novità normative sui temi specifici di interesse delle Associazioni.

Nel continuo dialogo sempre presente con le Associazioni dei consumatori, ricordando tutti i passaggi che hanno portato al “Fine Tutela”, è stato approfondito in particolare il tema della corretta comunicazione e delle azioni già intraprese dall’ARERA, anche in vista dell’attivazione del Servizio a Tutele Graduali per i clienti dell’elettricità.

L’Autorità ha definito infatti comunicazioni individuali in bolletta, affiancate da una più ampia comunicazione istituzionale complementare a quella che, secondo la norma, andrà a sviluppare il Governo.

Azioni di comunicazione che ARERA ha sviluppato in questi mesi attraverso i canali tradizionali come stampa, radio e TV, ma anche con il proprio sito web, i social media e il punto di contatto diretto rappresentato dallo “Sportello per il consumatore”, con il supporto di un fondamentale strumento come “Il Portale Offerte”.

Nel corso del primo incontro – al quale hanno partecipato i rappresentanti di 14 associazioni – ACU, ADOC, ADOC, ADOC, ADICONSUM, ALTROCONSUMO, ASSOUTENTI, CASA DEL CONSUMATORE, CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI, CITTADINANZATTIVA, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, U.DI.CON – sono state illustrate anche le iniziative dell’ARERA per garantire l’accessibilità al servizio di Maggior Tutela dell’elettricità finché sarà attivo, ricordando che i clienti domestici non vulnerabili hanno diritto a essere forniti nel servizio di maggior tutela fino al 30 giugno 2024, mentre i clienti vulnerabili anche dopo tale data.

In questa direzione l’Autorità ha ricordato la raccomandazione inviata agli operatori esercenti la Maggior Tutela affinché sia facilitato l’esercizio di questo diritto fino all’ultimo giorno utile, rendendo disponibili informazioni aggiornate, dando evidenza alle modalità da seguire e alla relativa modulistica, facilitando la trasmissione dei documenti richiesti per il rientro e minimizzando i tempi di presa in carico e gestione delle pratiche.

L’Autorità svolgerà un attento monitoraggio sulle procedure di trasferimento dei clienti finali al nuovo Servizio Tutele Graduali per l’elettricità ed è in corso un’attività di verifica e allineamento delle informazioni anagrafiche, per consentire agli esercenti aggiudicatari di instaurare il nuovo rapporto contrattuale in modo corretto.

Infine, per monitorare costantemente i prezzi applicati ai clienti, sono in fase di sviluppo nuovi indicatori, che forniscono informazioni sulle scelte dai clienti finali nel mercato libero, indicandole in Euro/kWh per una maggiore confrontabilità.