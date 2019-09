RAI 1 * “ LA PROVA DEL CUOCO “:  « UNA NUOVA SETTIMANA IN COMPAGNIA DI ELISA ISOARDI, AFFIANCATA DALL’IRONIA DI CLAUDIO LIPPI »

La seconda settimana della nuova edizione de La Prova del Cuoco vedrà sfidarsi le squadre di Pomodoro Rosso e Peperone Verde, in una gara che coinvolgerà tutte le fasi della puntata. L’appuntamento è ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 12.00 su Rai 1, con Elisa Isoardi, affiancata dall’ironia di Claudio Lippi.

L’appuntamento di lunedì 16 settembre si aprirà con “il cannibale” Michele Cannistraro, che sfiderà nella prima manche della gara Natale Giunta, in una reinterpretazione estiva di un amato classico della cucina italiana: la carbonara.

La sfida tra la squadra del Pomodoro Rosso e quella del Peperone Verde proseguirà con le prove individuali: Alessandra Spisni, la Regina delle sfogline, terrà il mattarello a riposo per cimentarsi in un gustoso secondo piatto, una scaloppina di melanzane; al suo esordio a La Prova del Cuoco Valeria Raciti, volto già noto della televisione, aiuterà a racchiudere i sapori dell’estate in gustosi barattoli con confetture e conserve.

Nella gara finale si sfideranno, insieme ai concorrenti, Gian Piero Fava e Cristian Bertol.

La puntata di martedì 17 settembre avrà inizio con Alessandra Spisni e Alessandro Giagnetich, che si sfideranno con la loro versione della pasta con il tonno.

Angelica Sepe, nuovo ed esuberante elemento della famiglia dei cuochi, preparerà il coniglio all’ischitana, mentre lo chef del foodporn Diego Bongiovanni delizierà con delle polpette di zucchine alla parmigiana.

Infine, la gara finale tra Pomodoro Rosso e Peperone Verde vedrà un duello tra Paolo Zoppolatti e Natale Giunta.

Mercoledì 18 settembre si aprirà con una prima manche tutta estiva a base di calamari fritti, preparati da Diego Bongiovanni e Rubina Rovini, alla sua seconda apparizione a La Prova del Cuoco.

Daniele Persegani realizzerà, nella prima prova individuale, un freschissimo filetto di maiale con pesche e zenzero mentre Sergio Barzetti, subito dopo, si cimenterà in un suo cavallo di battaglia: il risotto.

Infine, Ginevra Antonini sfiderà Luigi Pomata nella gara finale.

Giovedì 19 settembre Pasquale Rinaldo e Daniele Reponi apriranno un’altra puntata con una sfida a colpi di bruschette.

Per le due prove individuali, Luisanna Messeri e Natalia Cattelani, irresistibile duo di amiche, cucineranno rispettivamente una terrina di pollo e tacchino con maionese sprint e verdure, e una cheesecake con i fichi.

Gara finale tra Franco Marino e Luca Natalini, al suo esordio a La Prova del Cuoco.

La puntata di venerdì 20 settembre, che decreterà il vincitore della settimana, vedrà una prima manche tutta del sud, con il cuoco siciliano Joseph Micieli e la verace napoletana Angelica Sepe, alle prese con la pasta e le alici.

Il maestro della pasticceria Sal de Riso delizierà gli occhi del pubblico con un sontuoso dessert, mentre Gino Sorbillo svelerà i segreti di una delle sue pizze.

L’ultima e decisiva gara finale vedrà Juri Risso e Fabrizio Sepe sfidarsi, a fianco dei concorrenti delle rispettive squadre, per decretare il vincitore della settimana, che si porterà a casa fino a 3000 euro.