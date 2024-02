RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * « SI TORNERÀ A CATANIA, NELLE SALE DI PALAZZO BISCARI (10/2 – 12.25) »

11.46 - venerdì 9 febbraio 2024

È Catania la protagonista di “Linea Verde Life”, il programma condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, in onda sabato 10 febbraio alle 12.25 su Rai 1. Il viaggio inizia osservando la città da un punto di vista privilegiato, una terrazza panoramica che affaccia su Piazza Duomo. Da qui si potrà ammirare anche l’Etna, che sarà tra le tappe della puntata. Ad Aci Trezza si potrà vedere come l’arte contemporanea e quella antica dei maestri d’ascia si incontrino per lavorare in sinergia, mentre nelle acque dell’Area Marina Protetta “Isole Ciclopi” si parlerà delle tecniche sottomarine di affinamento del vino dell’Etna, processo in continua ricerca e monitoraggio costante, nel totale rispetto dell’ambiente.

Si tornerà poi a Catania, nelle sale di Palazzo Biscari, uno spazio aperto, iperconnesso e innovativo, dove si potrà conoscere l’esperienza di chi opera per contribuire ad arrestare lo spopolamento del sud, generando nuove opportunità di lavoro. Tra le strade del quartiere di Castello Ursino, spazio alla musica catanese in compagnia di Mario Venuti e de I Lautari.

Non mancherà il giro del gusto con prodotti tipici della tradizione, ma rivisitati con un occhio attento anche all’innovazione e alla sostenibilità. La ricetta di Elisa Isoardi sarà un piatto della cucina barocca: il Timballo del Gattopardo.

Chiusura dal polmone verde catanese, Villa Bellini.