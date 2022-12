RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * OSPITI: « LAUDIO BISIO / VITTORIA PUCCINI E TUTTO IL CAST DEL FILM ‘VICINI DI CASA’ / IRAMA PRESENTA IL NUOVO SINGOLO »

12.26 - sabato 03 dicembre 2022

Domenica 4 dicembre, dalle ore 14 alle ore 15.35 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 12^ puntata dell’edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier.

Claudio Bisio interverrà per presentare il suo nuovo film ‘Vicini di casa’, uscito nelle sale il 1° dicembre per la regia di Paolo Costella, in studio anche gli attori Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vicinio Marchioni. Spazio alla musica con Irama che presenterà il suo nuovo singolo “Ali”, mentre Shel Shapiro, accompagnato dalla sua band, canterà il brano “Troppa realtà” contenuto nel suo nuovo album di Natale. L’attore Michele Placido torna a Domenica In per presentare il film ‘Orlando’, per la regia di Daniele Vicari, con lui in studio anche la giovanissima attrice Angelica Kazankova. Per il talk dedicato a Ballando con le stelle in studio Ema Stokholma e Alex Di Giorgio; con loro gli opinionisti Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Anna Pettinelli, Rossella Erra, il giornalista Aldo Cazzullo e Cristiano Malgioglio che darà anche qualche anticipazione sul suo nuovo programma ‘Mi casa es tu casa’, in onda su Rai2 dal 7 febbraio. La puntata si concluderà alle ore 15.35 per dare la linea a Rai Sport per la partita degli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio in Qatar.