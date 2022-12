CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « VALERIO STAFFELLI CONSEGNA IL TAPIRO D’ORO A ILARIA D’AMICO »

16.36 - venerdì 02 dicembre 2022

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Ilaria D’Amico, dopo il flop di ascolti del suo nuovo programma in prima serata su Raidue, Che c’è di nuovo.

«Io vorrei rimanere, dato che sono stata chiamata per questo progetto. Avete mai visto un nuovo programma di informazione, su una rete che deve riaffermarsi anche negli ascolti, che pronti via fa boom? Ci vuole tempo per farlo crescere», dice D’Amico accettando il Tapiro.

«Quindi non lo cancellano?», chiede il tapiroforo di Striscia. «Le informazioni che ho io sono di assoluta tranquillità. E Gigi (Buffon, ndr) fa il tifo per me: io e lui andiamo d’accordissimo», conclude la conduttrice, smentendo le voci di una presunta maretta in casa Buffon-D’Amico.

Per Ilaria D’Amico è il 5° Tapiro d’oro ricevuto in carriera.