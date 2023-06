PAT – ISPAT * PIL TRENTINO (2022): « CRESCITA AL 4,1% IN TERMINI REALI (8,2% IN NOMINALE), SUPERIORE DI 4 DECIMI DI PUNTO RISPETTO ALLA CRESCITA ITALIANA »

I principali risultati

Malgrado una situazione ancora molto incerta e il rallentamento registrato rispetto al forte recupero dei livelli produttivi osservati nel 2021, l’economia italiana continua a mostrare notevole resilienza e vitalità. Nel 2022 il PIL è cresciuto del 3,7% e gli investimenti fissi lordi sono aumentati del 9,4% in termini reali, salendo al 21,8% del PIL, un livello che non si registrava da oltre venti anni. La crescita complessiva nel corso del 2022 è stata guidata principalmente dalla ripresa dei servizi, grazie al ritorno a condizioni di normalità dopo il periodo pandemico, e dalla capacità di spesa delle famiglie, favorita sia dai risparmi forzosi accumulati durante il Covid-19 che dalle politiche pubbliche di sostegno ai redditi. La produzione industriale ha invece subito un graduale indebolimento, coerentemente con un quadro macroeconomico internazionale in deterioramento a causa della guerra in Ucraina, dell’incremento dei prezzi dei beni energetici e delle politiche monetarie restrittive.

Anche l’economia provinciale nel corso del 2022 ha sostanzialmente dimezzato la crescita rispetto agli eccezionali valori registrati nel 2021. Nonostante un contesto macroeconomico non favorevole, soprattutto per gli anomali livelli di inflazione, l’economia trentina ha proseguito la sua fase di espansione dell’attività economica registrando una crescita del PIL intorno al 4,1% in termini reali (8,2% in nominale), una stima superiore di 4 decimi di punto rispetto alla crescita italiana. In termini di livello il PIL provinciale supera i 23 miliardi di euro, quasi 1,8 miliardi in più rispetto al 2019.

Come a livello nazionale, anche l’economia trentina nel corso del 2022 è stata sostenuta in larga misura dai consumi delle famiglie e dagli investimenti. La vivacità dei consumi delle famiglie è stata favorita dal risparmio accumulato durante la pandemia: il tasso di risparmio è andato infatti via via affievolendosi e la crescita tendenziale dei depositi delle famiglie è tornata alle consuete intensità. Molto positivo pure l’apporto degli investimenti che incrementano in modo generalizzato ma spiccano per intensità nel settore delle costruzioni dove il numero delle ore lavorate cresce quasi del 9% rispetto ai già elevati livelli registrati nel corso del 2021.

All’interno del quadro previsionale elaborato da Prometeia2, il Trentino, assieme all’Alto Adige3, si colloca nelle posizioni apicali tra i sentieri di crescita delineati per le diverse ripartizioni: la stima anticipata indica infatti un posizionamento leggermente superiore alle regioni del Nord-ovest e del Nord-est (+3,8%). Più distanziato, secondo gli scenari di Prometeia, il Mezzogiorno (+3,4%), mentre la crescita del Centro si allinea alla crescita nazionale (+3,7%).