22:22 - 9/01/2022

Michael Portillo attraversa il sud-est dell’Australia da Canberra al cuore multietnico di Melbourne, in “Prossima fermata Australia”, in onda lunedì 10 gennaio alle 20.15 su Rai5. Nell’episodio, Portillo va alla scoperta della storia del Melbourne Cricket Ground, conosciuto come il palcoscenico principale dei Giochi della XVI Olimpiade, quella del 1956 e, nel mondo britannico, per i Giochi del Commonwealth del 2006.