ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE – ITALIAMBIENTE * LUPI: « AVVISTATI SULLE PISTE IN TRENTINO, INIZIA LA CACCIA ALLE STREGHE? »

LUPI AVVISTATI SULLE PISTE IN TRENTINO. INIZIA LA CACCIA ALLE STREGHE? I lupi attraversano le piste da sci della Val Badia e subito inizia la caccia alle streghe con il chiaro intento di promuoverne l’abbattimento. Ma vediamo i fatti: una piccola famiglia di lupi nei giorni scorsi sarebbe stata avvistata tre volte mentre attraversava la neve sulle piste da sci, mentre due giorni fa un lupo solitario è stato avvistato e ripreso sempre su una pista da sci in Val Badia.

Immediatamente dopo la diffusione delle immagini sono partite le solite cassandre che hanno iniziato a mettere in giro voci incontrollate chiedendosi ad esempio se era necessario veder attaccato un bambino o uno sciatore per capire che i lupi devono essere fatti allontanare (anzi abbattuti) dalle zone delle piste. A suonare l’allarme per una possibile futura (non molto in la nel tempo) richiesta di abbattimento dei lupi è invece l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che in una nota ricorda come: “E’ buona cosa evitare allarmismi che già in passato hanno portato ad inutili abbattimenti di selvatici e che vorrebbero alcune provincie e regioni italiane abbattere selettivamente anche i lupi- si legge nella nota- La presenza del lupo nelle zone antropizzate non costituisce affatto un pericolo per l’uomo, ed è bene ricordare che non vi sono mai stati attacchi agli umani da parte dei lupi in Italia essendo i lupi animali schivi per loro natura.

Quindi- conclude la nota- sia chiaro che non ci sarà alcuna tolleranza verso chi lancerà inutili campagne allarmistiche sulla presenza dei lupi in Val Badia o in altre zone antropizzate”.