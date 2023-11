MEDIASET – ITALIA 1 * « MARTEDÌ 21 NOVEMBRE, L’ABUSIVISMO DEI BED AND BREAKFAST RAGUSA / PARLA LA MAMMA BIOLOGICA DEL BIMBO CONTESO »

17.29 - lunedì 20 novembre 2023

Domani, martedì 21 novembre, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: il campione olimpico nella ginnastica Jury Chechi e il pianista e compositore Dardust.

Nella puntata:

Gaetano Pecoraro si occupa del problema legato all’abusivismo delle strutture extra-alberghiere a Roma, i cosiddetti bed and breakfast o guest house. Ai microfoni dell’inviato, l’Assessore al turismo di Roma Alessandro Onorato, dichiara che nella Capitale almeno dodicimila strutture su trentaseimila non sarebbero in regola, ma anzi sembrerebbero essere evasori fiscali. Eseguire i controlli risulterebbe complicato perché i nomi sulle piattaforme più famose non coincidono con quelli denunciati dal gestore del B&B. Sui siti, tra l’altro, non sempre è indicato l’indirizzo esatto della struttura, ma solo la posizione approssimativa. La Iena decide quindi di controllare alcune di queste strutture compiendo una sorta di ‘caccia all’abusivo’.

Con Alice Martinelli si ripercorre il triste fatto di cronaca accaduto a Ragusa nel 2020, dove un bimbo appena nato fu ritrovato davanti un negozio da un commerciante e dopo pochi giorni fu dato in affido. Le forze dell’ordine che indagarono sulla vicenda, scoprirono che l’uomo che trovò il neonato in strada è in realtà il padre naturale e il bimbo frutto di una relazione extraconiugale con una donna che ha altri due figli. La donna ha sempre affermato di non aver mai voluto abbandonare il figlio, ma di aver contattato il padre per farsi aiutare dopo aver partorito. L’uomo però avrebbe appreso in quel momento della gravidanza e del parto e avrebbe agito in modo irrazionale, abbandonando il piccolo. Nel servizio in onda domani, la mamma biologica chiede che le venga restituito il figlio perché portato via contro la sua volontà. Intanto da tre anni è in corso una battaglia legale tra lei e i genitori affidatari che culminerà il 28 dicembre, giorno in cui la Corte di Cassazione dovrà pronunciarsi e decidere se lasciare il piccolo con la famiglia che lo ha cresciuto o riaffidarlo alla mamma naturale.

L’ideatore del programma è Davide Parenti. In regia Antonio Monti.

Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.