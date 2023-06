MASÈ (LA CIVICA) * MINACCIA DI MORTE A FUGATTI: « IL DISSENSO È SEMPRE ACCETTATO, MA RESTI NELL’ALVEO DEL CONFRONTO DEMOCRATICO »

13.29 - mercoledì 28 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Alla nuova minaccia di morte al Presidente Fugatti, sotto forma di scritta su un passaggio pedonale non lontano dal polo scientifico in cui trovano sede alcune facoltà dell’UniTrento e la Fondazione Bruno Kessler, la Civica con la sua capogruppo Vanessa Masè manifesta solidarietà e vicinanza al Presidente già da mesi sotto scorta. La condanna e la riprovazione per simili manifestazioni di violenza e intolleranza è pressoché totale. Non è certo possibile continuare a tollerare atteggiamenti intimidatori nei confronti delle istituzioni e di chi le rappresenta.

Il dissenso è sempre accettato ed anche il contrasto aspro, ma deve e si sottolinea DEVE restare nell’alveo del confronto democratico. L’auspicio è che vengano individuati i responsabili e per loro ci sia una giusta sanzione. Sappiamo bene cosa possono fare le parole di incitamento all’odio e quanto male abbiano fatto nei decenni alla nostra società, non è il caso di sottovalutare questi fenomeni e sicuramente le forze dell’ordine indagheranno adeguatamente per individuare gli attori di questo nuovo ulteriore gesto sconsiderato.

Gruppo Consiliare Provinciale

*

Cons. Vanessa Masè

La Civica