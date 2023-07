DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * AQUILA BASKET: « CONCLUSO IL CONTRATTO CON ANDREA MEZZANOTTE, ESERCITATA L’OPZIONE DI USCITA »

13.23 - mercoledì 5 luglio 2023

Si dividono le strade della Dolomiti Energia Trentino e dell’ala classe ’98 Andrea Mezzanotte. Mezzanotte, che dal 2018 al 2022 in maglia Aquila ha disputato 138 partite ufficiali tra campionato e coppe segnando 503 punti e mandando a bersaglio 93 tiri da tre, è reduce da una stagione in prestito a Brindisi. Il club bianconero ha deciso di esercitare l’opzione di uscita dal contratto. Da tutta Aquila Basket i migliori auguri ad Andrea per il prosieguo della sua carriera.