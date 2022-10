CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « QUESTA SERA LA SECONDA PARTE DEL TAPIRO D’ORO AD ANTONIO CASSANO »

13.50 - martedì 25 ottobre 2022

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) la seconda parte della consegna del Tapiro d’Oro ad Antonio Cassano da parte di Valerio Staffelli.

Dopo aver rincarato la dose sul Napoli di Maradona (vedi servizio di ieri), Fantantonio non ha risparmiato due suoi storici bersagli: l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che secondo Cassano «Deve andare via, perché non è buono: quando ha vinto aveva 50 campioni, ora che deve dare qualcosa in più lui questi sono i risultati. Non è capace. Dovrebbe fare un passo indietro, ma dubito che rinunci ai soldi».

E ne ha anche per Cristiano Ronaldo: «Sono tre anni che è finito, va a uno all’ora. Ora si rifiuta anche di giocare. Non capisco perché con tutti quei soldi non si decida a mollare tutto e andare in vacanza con la sua bella famiglia».

Con questo, Antonio Cassano raggiunge quota 18 Tapiri, al 3° posto in classifica generale dopo Belen e Fiorello.