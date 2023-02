ATP CHALLENGER ROVERETO (TN) * TENNIS: « PROSEGUE LA FAVOLA DI ESCOFFIER, SARÀ LUI A SFIDARE ZEPPIERI »

07.01 - venerdì 24 febbraio 2023

La simpatia di Marius Copil aveva conquistato il pubblico, al punto che le circa 200 persone che hanno affollato l’Itas Arena (ennesimo sold out) nella sessione serale di giovedì facevano il tifo per lui. E pregustavano un quarto di finale-show contro Giulio Zeppieri, in cui ci sarebbe stato un interessante contrasto di stili. Ma non avevano fatto i conti con la solidità del pittoresco Antoine Escoffier, un (quasi) 31enne che sta vivendo il suo miglior momento in carriera. Numero 183 ATP, ha mostrato una condizione atletica strepitosa e un attaccamento alla partita davvero encomiabile nel 6-1 7-5 che lo ha spedito nella Final Eight del “Città di Rovereto”.

Il risultato non è una sorpresa, visto che in questo inizio di 2023 ha già raggiunto due semifinali Challenger (Nonthaburi a gennaio e la scorsa settimana a Cherbourg), mentre Copil sta cercando di prendere slancio per l’ultima parte della sua carriera. Dopo un primo set dominato, il francese ha mostrato tutte le sue qualità nel secondo, in cui ha pazientemente ricucito il punteggio dopo essere stato in svantaggio 4-0. Ancora più bravo perché il punto che aveva fruttato a Copil il secondo break (3-0 e servizio) era frutto di una valutazione errata del giudice di linea, che ha considerato buono un rovescio del rumeno che era nettamente fuori. Una chiamata del genere può lasciare scorie importanti, invece Escoffier (accompagnato a Rovereto dalla sola fidanzata) ha ripreso a macinare tennis. Non è elegantissimo, anzi, adotta un tennis muscolare e privo di particolari guizzi. Però è fortissimo in difesa e ha contenuto gli attacchi un po’ disordinati di Copil.

Nel finale, il rumeno è stato abbandonato dalla prima di servizio e ha consentito a Escoffier di entrare spesso nello scambio, in cui era nettamente superiore. Chiamato a servire sul 5-6, Copil ha annullato un matchpoint con la combinazione servizio-dritto, ma si è arreso al termine di un game di 14 punti, beffato da un passante in corsa del francese, peraltro colpito non troppo bene. Furioso, ha scaraventato via una pallina. Se Escoffier è certamente in gran forma, sul piano tecnico-tattico è un forse più gestibile per Zeppieri, abituato a scambiare molto da fondocampo, mentre Copil lo avrebbe costretto a uscire dalla zona di comfort. Sarà comunque un match complicato contro un avversario che sta vivendo una sorta di favola dopo una decina d’anni nell’inferno dei tornei ITF. E che gioca con curiosi calzettoni da calciatore, tirati su fino al ginocchio.

INTERNAZIONALI DI TENNIS – CITTÀ DI ROVERETO (73.000€, Play-It)

Secondo Turno Singolare

Zdenek Kolar (CZE) b. Evgeny Donskoy 6-4 7-5

Giulio Zeppieri (ITA) b. Charles Broom (GBR) 4-6 6-1 6-2

Jurij Rodionov (AUT) b. Jan Choinski (GBR) 6-2 2-6 6-4

Antoine Escoffier (FRA) b. Marius Copil (ROM) 6-1 7-5

Quarti di Finale Doppio

Hendrik Jebens / Niklas Schell (GER-GER) b. Theo Arribage / Constantin Frantzen (FRA-GER) 6-4 1-6 10-5

Vladyslav Manafov / Oleg Prhodko (UCR-UCR) b. Alexander Merino / Jakub Paul (PER-SUI) 6-3 6-4

Marek Gengel / Zdenek Kolar (CZE-CZE) b. Li Tu / Kaichi Uchida (AUS-GIA) 6-1 6-4

Victor Vlad Cornea / Franko Skugor (ROM-CRO) b. Zvonimir Babic / Charles Broom (CRO-GBR) 6-3 6-2

*

Foto di: Lorenzo Vittori e Loredana Berguecio Bertolini