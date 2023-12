CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA: « COMUNICATI I NOMINATIVI DEI CAPIGRUPPO, DALLA PRESIDENTE PROVVISORIA LUCIA COPPOLA »

10.41 - giovedì 7 dicembre 2023

È iniziata con una sospensione la giornata d’oggi in Consiglio. Dopo l’appello la presidente provvisoria Lucia Coppola ha comunicato i nominativi dei capigruppo: Lucia Coppola per Alleanza Verdi e sinistra, Luca Guglielmi per Fassa, Vanessa Masè per La Civica, Paola Demagri per il movimento Casa autonomia.eu, Filippo Degasperi per Onda, Alessio Manica per il Partito democratico, Francesco Valduga per Campobase, Daniele Biada per Fratelli d’Italia, Mirko Bisesti per la Lega, Claudio Soini per Noi Trentino per Fugatti presidente, Maria Bosin per il Patt.

Ha chiesto dopo la parola il consigliere Valduga per richiedere una sospensione, facendo riferimento alla Capigruppo avvenuta stamattina prima dell’inizio della seduta consiliare: circa le rassicurazioni dell’assessore Tonina rispetto al documento presentato dalla minoranza, ha affermato, si è preso atto stamattina che dopo la riunione di maggioranza di ieri alcuni punti sono stati messi in discussione. Di qui la richiesta di una sospensione volta a un confronto dei consiglieri di minoranza e poi a un eventuale confronto con la maggioranza. I lavori riprenderanno alle 11.15.