CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO * “BANCA SUI BANCHI 2022/2023”: « TORNA IL PROGETTO DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE ECONOMICA, DEDICATO AGLI STUDENTI DEL TERRITORIO »

13.01 - giovedì 08 settembre 2022

“Banca sui Banchi a.s. 2022/2023”: si torna a scuola con tante importanti novità. Ritorna il progetto di educazione e formazione economica e non solo, dedicato agli studenti degli Istituti di istruzione del territorio.

Ritorna “la Banca sui Banchi” presentando novità importanti che sicuramente saranno apprezzate dai 5 Istituti di Istruzione presenti sul territorio di competenza della Cassa Rurale, che spazia da Roncegno Terme alle porte di Bassano del Grappa e ai comuni del Feltrino confinanti con il Trentino.

Nel precedente anno scolastico il responsabile dell’Area Affari istituzionali Damiano Fontanari in collaborazione con altri esperti consulenti della banca, hanno portato una sintetica ma valida lezione sui principi della moneta ed economici, a quasi 450 studenti delle primarie e delle secondarie di primo grado.

Altri 180 studenti hanno approfittato della offerta educativa proposta da Arte Sella, e altre classi ancora hanno optato per il percorso proposto dalla Cooperativa Kaleidoscopio che in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler propone l’iniziativa “Kids go green”

Dichiara Damiano Fontanari che “una offerta educativa e culturale di livello modulata su diverse tematiche – economia di base, educazione ambientale, visite in loco – e in special modo, sulla individuazione di collaborazioni sul territorio come quella con Arte Sella, valorizzano ulteriormente la qualità del nostro impegno”

Nell’edizione de “la Banca sui Banchi” per l’anno scolastico appena iniziato, si è continuato a dare ancor maggior risalto proprio alle possibilità educative che nascono direttamente dal territorio con due nuove convenzioni.

La prima, con il Centro di attività sportive Ivan Team che gestisce le Grotte di Oliero in Valbrenta, permetterà di accedere a visite guidate delle grotte, ad esperienze in battello e anche di rafting sul fiume Brenta a costi più che dimezzati grazie all’intervento della Cassa Rurale.

L’altra nuova collaborazione è con la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi di Pieve Tesino, che mette a disposizione il suo pacchetto di educazione civica e alla cittadinanza composto da ben 4 moduli, interamente finanziato dalla Cassa Rurale. Si parte dal primo modulo quello storico,che una volta frequentato darà la possibilità di accedere ai successivi altri tre.

Per tutte le offerte educative e formative, è previsto un tetto massimo di classi aderenti: per partecipare, è sufficiente che gli Istituti comunichino preventivamente la loro scelta alla Cassa Rurale.

Info e altro sul sito www.cr-valsuganaetesino.net come pure scrivendo a relazioniesterne@cr-valsuganaetesino.net

Cassa Rurale Valsugana e Tesino – Banca di credito cooperativo – società cooperativa – conta 29 filiali di cui 7 punti ATM – 121 collaboratori e 9.000 Soci Cooperatori. Possiede 102 milioni di Euro di fondi propri, un attivo di bilancio di 1.141 milioni di Euro. Con un CET1 ratio pari al 24,82% si colloca tra le Banche più solide.

Fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, che annovera 69 banche e 1.483 sportelli in tutta Italia, quasi 11.500 collaboratori e oltre 450.000 Soci Cooperatori. Con un attivo di bilancio di 91,150 miliardi si posiziona tra i primi dieci Gruppi bancari italiani. Con un CET1 ratio pari al 22,6% si colloca tra i Gruppi più solidi del Paese