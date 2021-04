AMBROSI (FDI) * SPORT: « GRANDISSIMA SODDISFAZIONE PER I NOSTRI ATLETI TRENTINI PARALIMPICI DEL CURLING IN CARROZZINA, SI SONO AGGIUDICATI IL TITOLO DI CAMPIONI D’ITALIA »

“Grandissima gioia e soddisfazione per i nostri atleti trentini paralimpici del curling in carrozzina, che si sono aggiudicati il titolo di Campioni d’Italia per il terzo anno consecutivo sul ghiaccio di Cembra. Al risultato straordinario della formazione trentina dell’Albatrostone, si aggiunge quello di Marina Pettinella, atleta con disabilità intellettiva in forza alla Rari Nantes Trento, proclamata campionessa provinciale e medaglia d’oro sui 400 misti.

A dimostrare concretamente l’attenzione costante al mondo della disabilità, è anche l’emendamento al Ddl 90 proprio sulle Olimpiadi invernali 2026 e dei giochi paralimpici, che abbiamo depositato nella giornata di ieri e di cui sono prima firmataria, che prevede che nel coordinamento provinciale per le Olimpiadi “almeno uno dei componenti venga scelto fra persone dotate di competenza o esperienza nel campo degli sport paralimpici.”

Quella dei nostri atleti paralimpici è certamente una stagione da ricordare, non solo per il risultato conseguito ma per le lezioni di vita che ogni giorno ci regalano. Loro dimostrano infatti come lo sport possa svolgere un ruolo essenziale e fondamentale nell’inclusione sociale. Stando accanto agli atleti con disabilità si percepisce una forza interiore che spesso nei normodotati manca. Grazie per una pagina di storia e vita straordinaria che ci insegna che lo sport può essere un mezzo per ritrovare voglia di vivere e donare nuova speranza per un futuro migliore!”

Cons. Alessia Ambrosi