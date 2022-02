APT VAL DI FASSA (TN) * #TASTETHESUNSET: « IL 2 MARZO TORNA L’EVENTO AL TRAMONTO SULLA TERRAZZA DELLE DOLOMITI, CON DEGUSTAZIONI DI FORMAGGI E BIRRA »

19.13 - venerdì 25 febbraio 2022

Un tardo pomeriggio a – incredibili – colori: quelli del tramonto dolomitico. Questo è #tastethesunset che il 2 marzo dalle 16.45 alle 20 circa, ai 2950 metri della Terrazza delle Dolomiti del Rifugio Maria, offre l’opportunità di ammirare uno dei più esclusivi tramonti sulle montagne fregiate dal riconoscimento Unesco, assaporando alcuni prodotti genuini della Val di Fassa. Tra gli eventi invernali più apprezzati, dagli appassionati di montagna e anche di buon cibo, #tastethesunset al Sass Pordoi torna, dopo il successo delle edizioni passate, con alcune interessanti novità.

Oltre allo straordinario panorama innevato che si gode da uno dei luoghi iconici di Fassa – lo sguardo, da lassù, passa in rassegna i vicini gruppi della Marmolada, del Sassolungo e del Catinaccio, per raggiungere le cime d’Ampezzo, i gruppi dell’Ortles e del Cevedale per spingersi sino alle Alpi austriache e svizzere – il 2 marzo si possono assaporare autentiche golosità locali. Assieme al paesaggio sono protagonisti di #tastethesunset i formaggi della Mèlga de Fascia, tra cui il celebre Puzzone di Moena Dop e il Cher de Fascia, Rampeèr, la prima e unica birra di Fassa prodotta dal birrificio di Campitello, i sapori della tradizione coltivati e preparati dai giovani fondatori dell’azienda agricola N’Outa di Canazei e le mele e i succhi La Trentina.

I produttori hanno modo, al calar della sera, di illustrare le particolarità di cibi e bevande locali, che il Rifugio Maria elabora con una proposta gustosa anche nella versione for kids. Per chi apprezza particolarmente i formaggi, da non perdere il divertente Cheese Quiz con un premio tutto da scoprire. L’iniziativa, organizzata da Apt Val di Fassa in collaborazione con la Sitc Canazei e la Strada dei Formaggi delle Dolomiti, si svolge nel rispetto delle normative anti Covid (con obbligo di obbligo di Super Green Pass salvo minori di 12 anni e soggetti esenti). In caso di condizioni metereologiche che non consentano il regolare svolgimento l’iniziativa sarà posticipata a giovedì 3 marzo. Per informazioni e iscrizioni www.fassa.com.

Immagini in allegato: Archivio Apt Val di Fassa