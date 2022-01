A.C. TRENTO * CALCIO – U.S. LEVICO TERME: « STIPULATO ACCORDO DI SINERGIA SPORTIVA, PER PRIMA SQUADRA E AREA GIOVANILE »

16:40 - 17/01/2022

Trento 1921 e U.S. Levico Terme comunicano di aver sottoscritto un accordo di sinergia sportiva a partire dal primo gennaio 2022.

L’accordo prevede la collaborazione tra i due Club sia a livello di Prima Squadra che in ambito giovanile, per creare un rapporto diretto tra l’unica realtà professionistica e la maggior realtà dilettantistica del Trentino, con benefici evidenti per tutto il movimento calcistico provinciale.

L’obiettivo di A.C. Trento 1921, come testimonia anche l’iniziativa in essere da questa stagione, che prevede la partecipazione gratuita alle gare interne di numerose società calcistiche della Provincia di Trento, è quello di stringere rapporti sempre più solidi con le realtà del territorio, nel rispetto del percorso sportivo di ognuna di esse.

Nell’ottica dell’accordo con U.S. Levico Terme, A.C. Trento 1921 comunica di aver trasferito alla società gialloblu i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Pietro Fontana, Filippo Bortolotti, Tommaso Zamboni, Daniele Gasperotti e Massimiliano Orsega che, dopo aver militato nella prima parte della corrente stagione nella formazione “Primavera” di A.C. Trento 1921, nel girone di ritorno faranno parte degli organici della Prima Squadra e della Juniores Nazionale dell’U.S. Levico Terme.