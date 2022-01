ITAS TRENTINO * VOLLEY : « LA SQUADRA DI TRENTO SUPERA ANCORA UNA VOLTA MONZA ED ACCEDE ALLA “FINAL FOUR“ DI COPPA ITALIA, PER LA TREDICESIMA STAGIONE CONSECUTIVA »

20:24 - 16/01/2022

L’Itas Trentino non fallisce il primo appuntamento da dentro o fuori del 2022. Confermando la tradizione favorevole con il Vero Volley Monza, questa sera la formazione gialloblù ha centrato per la tredicesima stagione consecutiva (la quindicesima assoluta) l’accesso alla Final Four di Del Monte® Coppa Italia.

La certezza della presenza nel fine settimana del 5 e 6 marzo all’UnipolArena di Bologna, dove si assegnerà l’edizione numero 44 del massimo trofeo nazionale, è arrivata grazie al 3-0 rifilato alla BLM Group Arena alla compagine brianzola nella gara unica dei quarti di finale; in semifinale l’avversario da affrontare sarà Milano, per il remake del confronto già andato in scena nei quarti di finale delle edizioni 2019 e 2020. Il terzo successo in altrettanti incontri stagionali contro Monza è arrivato in maniera più netta rispetto ai precedenti del 24 ottobre e 14 novembre. Approfittando dei problemi di formazione degli avversari, privi dei titolari Grozer e Grozdanov, e del vantaggio di poter disputare fra le mura amiche l’incontro, i padroni di casa sono infatti riusciti sin dal via a mettere grande pressione addosso al Vero Volley, travolto nei primi due set con grande ritmo in attacco, muro e battuta. Lavia (alla fine best scorer con 16 punti), Lisinac (straordinario a muro, 5 block per lui), Sbertoli (lucidissimo in regia) e Zenger (mvp per gli spunti prodotti in difesa) hanno trascinato la squadra verso un perentorio 2-0. Nel terzo set i gialloblù sul 21-15 hanno poi allentato un po’ la morsa, consentendo ai brianzoli di limitare il passivo, ma il senso della grande prestazione offerta non è comunque mutato.

La cronaca della gara. Per la sfida da dentro o fuori, Angelo Lorenzetti va sul sicuro e conferma l’abituale starting six: Sbertoli in regia, Lavia finto opposto, Michieletto e Kaziyski schiacciatori, Podrascanin e Lisinac al centro, Zenger libero. Il Vero Volley Monza deve fare a meno di Grozer e Grozdanov e schiera quindi Orduna al palleggio, Davyskiba opposto, Dzavoronok e Karyagin laterali, Galassi e Beretta centrali, Federici libero. L’avvio è tutto di marca trentina; Sbertoli picchia forte in battuta e Lisinac abbassa la saracinesca per due volte: i brianzoli si rifugiano in un time out tecnico già sul 5-2 e provano a reagire subito dopo (7-6), issati da Davyskiba (attacco e ace). I gialloblù riaprono la forbice ancora con un muro (di Kaziyski sul bielorusso) e si portano sul 10-7, poi corretto in 14-9 quando il martello di posto 2 brianzolo attacca out e si fa difendere, propiziando la riscostruita di Lavia. La parte finale del primo parziale è quindi controllata senza troppi problemi dalla squadra di Lorenzetti, che amministra bene l’ampio vantaggio (17-12) e anzi in qualche occasione lo incrementa pure (19-13, gran punto di Michieletto, 22-14, altro errore di Davyskiba). Il cambio di campo arriva già sul 25-16, dopo un altro errore lombardo, stavolta di Karyagin.

La partita prosegue sulla falsariga della prima frazione; è Lavia (attacco, muro e ace) ad indirizzare subito il set sui binari graditi ai padroni di casa che a rete fanno pesare la loro supremazia velocemente (3-, 7-2 e 8-3). Monza interrompe il gioco ma non riesce ad entrare nel match; Trento dilaga con Podrascanin (block e primo tempo per il 12-4) e Lisinac (altri tre muri per il 18-6). Sul 20-8 (errore di Davyskiba), il 2-0 di fatto è già cosa fatta; si attendono solo un paio di scambi per certificarlo, sul punteggio di 25-13 (schiacciata vincente di Kaziyski).

Nel terzo periodo il copione non sembra cambiare; i gialloblù si portano subito sul 6-3, ma poi subiscono la reazione del Vero Volley, che con Davyskiba risale sino al meno uno (8-7). L’attacco di Kaziyski, il muro di Lisinac sul bielorusso e la prodezza di Lavia riportano gli avversari a debita distanza (11-7). L’Itas Trentino riprende la sua marcia spedita e non l’arresta più sino quasi al termine (15-10 e 20-14), anche perché la fase di break point continua a garantire soddisfazioni con Kaziyski e Michieletto molto in palla. Il pass per Bologna è staccato sul 25-21, dopo che i brianzoli hanno chiuso con onore, contenendo il passivo.

“Il risultato odierno completa quanto eravamo riusciti a fare, in maniera meritata e talvolta anche fortunata, nel corso del girone d’andata. Siamo ovviamente contentissimi e soddisfatti di aver conquistato nuovamente la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, anche perché si tratta di un risultato che in questa stagione era tutt’altro che scontato – ha dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti al termine della partita – . Nel complesso stasera abbiamo giocato una buona partita, determinata e concentrata, approfittando dei problemi di formazione degli avversari che comunque nel recente passato con Davyskiba come opposto avevano già saputo metterci a lungo in difficoltà. Oggi in alcune occasioni abbiamo faticato nella fase di contrattacco; al di là di tutto, sono comunque molto felice di quello che abbiamo fatto”.

L’Itas Trentino tornerà in campo alla BLM Group Arena fra quattro giorni per un’altra partita ufficiale; giovedì 20 gennaio alle 20.30 è infatti in programma il recupero del quindicesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2021/22, da giocare contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

Di seguito il tabellino della gara dei quarti di Del Monte® Coppa Italia 2022 giocata questa sera alla BLM Group Arena di Trento.

Itas Trentino-Vero Volley Monza 3-0

(25-16, 25-13, 25-21)

ITAS TRENTINO: Podrascanin 5, Sbertoli 4, Kaziyski 12, Lisinac 10, Lavia 16, Michieletto 7, Zenger (L). N.e. D’Heer, Cavuto, Pinali, Albergati, Sperotto. All. Angelo Lorenzetti.

VERO VOLLEY: Orduna 1, Karyagin 5, Beretta 7, Davyskiba 11, Dzavoronok 8, Galassi 3, Federici (L); Katic 2, Gaggini (L). N.e. Magliano, Gianotti e Rossi. All. Massimo Eccheli.

ARBITRI: Goitre di Torino e Pozzato di Bolzano.

DURATA SET: 21’, 21’, 25’; tot 1h e 7’.

NOTE: 1.243 spettatori, incasso di 12.388 euro. Itas Trentino: 11 muri, 4 ace, 9 errori in battuta, 3 errori azione, 49% in attacco, 43% (21%) in ricezione. Vero Volley: 5 muri, 2 ace, 10 errori in battuta, 9 errori azione, 33% in attacco, 48% (179%) in ricezione Mvp Zenger.

Nelle foto in allegato, scattate da Marco Trabalza, alcuni momenti del match odierno