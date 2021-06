A.C. TRENTO * CALCIO: « ATTILIO GEMENTI RICOPRIRÀ IL RUOLO DI DIRETTORE SPORTIVO DEL CLUB ANCHE NELLA STAGIONE 2021 – 2022, LAVORA PER LA SQUADRA DAL 2019 »

A.C. Trento 1921 Srl comunica che Attilio Gementi ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo del Club anche nella stagione 2021 – 2022. A.C. Trento 1921 Srl augura ad Attilio Gementi di raccogliere tante altre soddisfazioni con il Club, come già avvenuto nelle ultime due stagioni.

La scheda di Attilio Gementi.

Nato a Canaro, in provincia di Rovigo, il 5 maggio 1968, dopo una vita da calciatore spesa interamente in Veneto tra Dilettanti e serie C2, con un’esperienza anche nella formazione “Primavera” del Cesena, Gementi intraprende la carriera dirigenziale alla Pertichese con cui, nel giro di poche stagioni, sale dalla Seconda Categoria alla Promozione.

Nel 2010 approda al San Paolo Padova, in serie D, con cui –in quattro anni– conquista un quarto e due quinti posti e una tranquilla salvezza, prima di trasferirsi, nel 2014, al Campodarsego, in Eccellenza, per ricoprire sia il ruolo di Direttore Sportivo che di Direttore Generale. Con la società biancorossa raggiunge subito la promozione in serie D – la prima della storia del sodalizio patavino -, vincendo anche la Coppa Veneto e, nei successivi quattro campionati di serie D, centra due secondi, un terzo e un quarto posto, vincendo per due volte i playoff e conquistando, nella stagione 2017 – 2018, la Coppa Italia di Quarta Serie.

Approdato al Trento nell’estate 2019, ha conquistato il successo nel campionato d’Eccellenza del Trentino Alto Adige, vincendo anche la Coppa Italia provinciale e la Coppa Italia regionale e nell’annata 2020 – 2021, appena conclusa, ha vinto il campionato di serie D, ottenendo la promozione in Lega Pro.