A.C. TRENTO * CALCIO: « ALTRI DUE INNESTI DI SPESSORE, DAL TORINO ARRIVA SAMUELE VIANNI E DAL GENOA LEONARDO RAGGIO »

ALTRI DUE INNESTI DI SPESSORE: DAL TORINO ARRIVA SAMUELE VIANNI, DAL GENOA LEONARDO RAGGIO.

Il Direttore Sportivo Gementi puntella l’attacco con l’ex granata e la difesa con il difensore di scuola rossoblù.

A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Samuele Vianni e Leonardo Raggio e augura loro le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblu.

*

La scheda di Samuele Vianni.

Nato a Pontedera il 5 luglio 2001, Samuele Vianni è un attaccante che può essere impiegato sia in posizione centrale che come esterno, dall’ottima struttura fisica (184 cm x 80 kg), di piede destro.

Muove i primi passi nel Forcoli e nel Margine Coperta, per poi trasferirsi alla Virtus Entella, con cui disputa i campionati Under 15, Under 17 e “Primavera”, esordendo anche in serie C nella stagione 2018 – 2019. Successivamente passa al Napoli, con cui affronta il torneo “Primavera”, mentre nella stagione 2020 – 2021 ha indossato la maglia della compagine “Primavera” del Torino.

Il suo score complessivo recita 4 presenze in serie C, 49 presenze e 11 reti nel campionato “Primavera”.

Samuele Vianni indosserà la maglia numero 25.

*

La scheda di Leonardo Raggio.

Nato a Genova il 29 settembre 2001, Leonardo Raggio è un difensore centrale dalla grandissima struttura fisica (190 cm x 80 kg), di piede destro.

Cresce calcisticamente nel settore giovanile del Genoa, arrivando sino alla formazione “Primavera”, con cui totalizza complessivamente 27 presenze nelle stagioni 2018 – 2019 e 2019 – 2020.

Nell’estate 2020 si trasferisce in prestito al Lecco con cui totalizza 3 presenze nello scorso campionato di serie C.

Il suo score complessivo recita 3 presenze in serie C e 27 presenze nel campionato “Primavera”.

Leonardo Raggio indosserà la maglia numero 18.