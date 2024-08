MANICA (PD – TRENTINO) * DIGA VANOI: «L’INCONSISTENZA DELLA GIUNTA FUGATTI LASCIA MANI LIBERE AL VENETO»

12.41 - venerdì 30 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Et voilà! Con la diffida della giunta trentina, il consorzio di bonifica proponente la diga sul torrente Vanoi, si è soffiato il naso. È frustrante dover constatare l’ovvio e cioè, ribadire da oltre un anno, (da quando è emersa questa questione) che la Giunta sta gestendo la vicenda della diga Vanoi con superficialità e sottovalutazione.

Nessuna presa di posizione adeguata in particolare nei confronti della regione Veneto a cui non si è nemmeno ritenuto di trasmettere la delibera del consiglio provinciale che all’unanimità chiedeva lo stop all’iniziativa.

È evidente che tra presidenti leghisti di Veneto e Trentino non ci si disturba troppo e così la pratica va avanti con Zaia che dichiara serenamente che si andrà avanti se ci sono le condizioni tecniche.

Noi continuiamo a non essere per nulla tranquilli!

*

Alessio Manica Capogruppo provinciale PD del Trentino