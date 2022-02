CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA (TN) * “ CINEMART “: « ALL’AUDITORIUM MELOTTI DI ROVERETO VERRÀ PROIETTATO “A CHIARA”, PELLICOLA DI JONAS CARPIGNANO (15 FEBBRAIO ALLE 21.00) »

16:45 - 11/02/2022

Quinto appuntamento di Cinemart con “A Chiara”, pellicola del regista Jonas Carpignano. Martedì 15 febbraio, ore 21, Auditorium Melotti di Rovereto

Ritornano gli appuntamenti dedicati alla settima arte con Cinemart, la rassegna del Centro Servizi Culturali S. Chiara realizzata in collaborazione con il Nuovo Cineforum di Rovereto.

Martedì 15 febbraio (ore 21), all’Auditorium Melotti di Rovereto verrà proiettato “A Chiara”, pellicola di Jonas Carpignano, regista italiano con cittadinanza statunitense. Un film del 2021 sulla difficoltà di appartenere ad un mondo di cui non si condividono le scelte, interpretato da Swany Rotolo, Grecia Rotolo, Giuseppina Palumbo, Giorgia Rotolo.

È il diciottesimo compleanno di Giulia, figlia maggiore di una famiglia di Gioia Tauro. Sua sorella Chiara di anni ne ha 15 ed è nella fase della vita in cui comincia a porsi molte domande. Quando però suo padre Claudio sfugge alle forze dell’ordine, le domande che Chiara pone alla sua famiglia diventano scomode: non è abbastanza grande per capire, non sa che ci sono cose che è meglio non sapere e cose che non è meglio non dire. Ma Chiara non sa stare zitta e non smette di cercare risposte, soprattutto da quel padre cui è profondamente legata e che ha appena rivelato un lato di sé a lei completamente sconosciuto.

La proposta di Cinemart tornerà martedì 22 febbraio con Petit Maman, film francese di Celine Sciamma.

Info e biglietti

Per partecipare è previsto un biglietto di ingresso al costo di 5 euro acquistabile su www.centrosantachiara.it, con una riduzione a 3 euro per i possessori della tessera del Cineforum.

Si ricorda che, in ottemperanza al Decreto-Legge 26 novembre 2021, n.172, art. 5 e art. 6, per accedere all’evento è obbligatorio essere muniti del Green Pass rafforzato. Inoltre, a seguito del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221, è previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2.

La richiesta di certificazione verde non verrà applicata ai minori di 12 anni o agli esenti dalla campagna vaccinale.

La certificazione verrà controllata dal personale addetto al momento dell’ingresso. In caso di indisponibilità del Green pass rafforzato non sarà possibile accedere agli spazi.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it