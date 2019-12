COMUNE DI TRENTO * “RADIODERVISH“: « IL CONCERTO DOMENICA 22 DICEMBRE ALLE 18 NELLA CHIESA DI SAN MARTINO »

I Radiodervish protagonisti dei prossimi Suoni di quartiere. Domenica 22 dicembre alle 18 nella chiesa di San Martino è in programma il concerto dei Radiodervish, inserito nella programmazione di Suioni diqaurtre, la rassegna proposta quest’anno nell’ambito do Trento, città del Natale per portare la bellezza a chi è in centro, ma si sente in periferia e a chi è in periferia e vorrebbe trovarsi in centro.

I Radiodervish rappresentano una delle realtà più conosciute nel panorama nazionale della World Music.

Nati nel 1997 dal sodalizio artistico tra Nabil Salameh e Michele Lobaccaro, i Radiodervish cantano di uomini e donne appartenenti a spazi, culture e tempi differenti, alla ricerca di varchi e passaggi tra Oriente e Occidente. Un canto ed un mondo sonoro, il loro, che abbraccia emozioni mistiche e spirituali, per una speciale e profonda esperienza “interreligiosa, e laica contemporaneamente”.

Vantano collaborazioni con Franco Battiato, Noa, Stewart Copeland e Jovanotti, insieme a molti altri.

Come di consueto, il concerto, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, sarà preceduto da un’illustrazione storico-artistica della chiesa a cura del Fai.