ALESSIA AMBROSI (FDI) * PRIMA DONNA POSATRICE DI PORFIDO: « COMPLIMENTI A NATALIE E A CHI STA LAVORANDO PER IL RILANCIO DEL SETTORE »

16:13 - 21/01/2022

“I veri limiti sono negli occhi di chi guarda. Complimenti a Natalie: prima donna posatrice di porfido e a chi sta lavorando per il rilancio del settore”.

I “limiti” molto spesso sono frutto di concezioni scorrette o pregiudizi anacronistici. Alcuni lavori ritenuti come prettamente maschili possono oggi essere visti sotto una luce diversa grazie alla formazione e all’istruzione. È proprio per questo che apprendo con particolare soddisfazione che la giovane Natalie Scholz sarà la prima donna riconosciuta formalmente come “posatrice” di porfido. Già, perché Natalie è stata la prima donna a frequentare il corso di posatore di primo livello organizzato dall’Ente Sviluppo Porfido con il supporto di Trentino Sviluppo.

Il 28 gennaio quindi, dopo aver seguito un programma formativo tecnico ed approfondito sotto l’occhio esperto del maestro posatore Massimiliano Chemolli, Natalie ed altri 5 ragazzi, provenienti da diverse regioni italiane ma anche dall’estero, riceveranno l’attestato di partecipazione al corso presso la Casa Porfido di Albiano. Mi complimento con questi giovani posatori per il traguardo raggiunto e con gli organizzatori, impegnati nello sviluppo e nella promozione del settore del porfido quale fiore all’occhiello del Trentino ed elemento identitario di tante nostre comunità.

*

Alessia Ambrosi

Fdi – Consiglio provinciale Trento