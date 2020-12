DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) – INTERROGAZIONE: SÉN JAN – CASA CANTONIERA: « AD UN ANNO DAGLI IMPEGNI NULLA DI FATTO »

L’iniziativa dell’Assessore aveva portato i media ad affermare perentoriamente che “l’ex Casa Cantoniera sarà data in uso gratuito alla Casa di Riposo”.

In ciò quindi confidavano sia la APSP Val di Fassa che gli operatori, fiduciosi di poter approfittare di una maggiore considerazione per l’impegno profuso in Valle.

In realtà ad oggi non risulta alcun tipo di iniziativa nella direzione promessa nello scorso ottobre. L’edificio giace nello stesso stato dello scorso ottobre e nemmeno sono note intenzioni diverse.

La notizia diffusa un anno fa rischia quindi di essere rubricata tra le bufale.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. le ragioni per cui l’ex Casa Cantoniera di Sèn Jan non è ancora stata assegnata alla locale RSA per garantire spazi al personale non residente;

2. le tempistiche previste per dare seguito agli impegni assunti in Aula.

*

Cons. prov. Filippo Degasperi