ROTARY CLUB TRENTINO NORD E ROTARY CLUB CIRIÈ VALLI LANZO (TO) * CONCERTO ” SPECIAL ORCHESTRA “: « A TRENTO IL 22 MARZO, AL COLLEGIO ARCIVESCOVILE (ORE 21.00) »

12.48 - martedì 12 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Rotary Club Trentino Nord insieme al Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo (To) organizzano il concerto della “Rotary Special Orchestra di Ciriè”, a Trento. Lo spettacolo è previsto per venerdì 22 marzo alle ore 21.00, presso il Teatro Arcivescovile in via Endrici 23.

La “Rotary Special Orchestra” è composta da una trentina di persone di diversa abilità ed è coordinata da due musicisti rotariani. La formazione orchestrale si esibirà in uno spettacolo canoro di musica pop, proponendo un evento unico nel suo genere.

Il progetto mira a valorizzare le abilità di persone, comunemente definite “disabili”, attraverso la musica e lo spettacolo. L’ingresso è libero, e l’invito alla partecipazione è rivolto a tutta la cittadinanza.

Si raccomanda di raggiungere la sede 15 minuti prima, sarà data la precedenza secondo l’ordine d’arrivo.

Carmela di Natale

Presidente Anno rotariano 2023-2024