ZANELLA (FUTURA) – INTERROGAZIONE * QUESTURA TRENTO: « RILASCIO PASSAPORTI, PERSISTONO RITARDI NEGLI APPUNTAMENTI »

01.01 - mercoledì 26 luglio 2023

Interrogazione a risposta scritta n. 4705

PERSISTONO RITARDI NEGLI APPUNTAMENTI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO

Premesso che: il primo giugno è stato firmato un protocollo tra la Questura di Trento e il Consorzio dei Comuni che prevede l’attivazione dal 13 giugno di un canale aggiuntivo per richiedere il ritiro del passaporto tramite appositi sportelli territoriali;

gli ambiti territoriali interessati per la fase sperimentale sono quelli di Primiero, Val di Non, Val di Sole, Valli Giudicarie, Valsugana e Tesino; era da tempo che la procedura per l’emissione dei passaporti subiva gravi ritardi che si sono via via aggravati dopo la Brexit e il termine delle limitazioni dovute alla pandemia da CoViD-19;

il 5 giugno 2019 il Consiglio provinciale aveva approvato l’ordine del giorno n. 25/XVI con il quale si impegnava la Giunta a promuovere presso le competenti Autorità statali come la Questura di Trento, un confronto congiunto per semplificare l’attuale procedura di rilascio del passaporto, addivenendo, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, all’eventuale sottoscrizione di un protocollo di intesa;

nel febbraio del 2023 il questore di Trento Maurizio Improta ha avviato una riorganizzazione interna destinando una quota maggiore del personale all’attività dell’ufficio passaporti, spostando addetti da altri uffici in modo da aumentare il numero di appuntamenti gestiti in una giornata.

Questo per rispondere a un aumento di richieste pari al 40 % in più rispetto al periodo pre CoViD19; poi si è arrivati al citato accordo con l’apertura degli sportelli periferici, con l’intento di ridurre i tempi di attesa; su l’Adige di oggi si apprende dal Questore stesso che le iniziative da Lui promosse sembrano aver dato buon esito, con emissioni del documento che potrebbero avvenire ora in 15 giorni;

viene segnalato allo scrivente che per la richiesta di passaporto in sede centrale, alla Questura di Trento, non ci sono appuntamenti disponibili sul sito passaportonline.poliziadistato.it deputato a gestire le agende per esplicare la pratica, al quale si accede tramite SPID. Ieri si trovava un posto ad aprile 2024, oggi nemmeno quello.

Tutto ciò premesso:

CHIEDO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1. se sono state prese iniziative da parte della Provincia per attuare l’ordine del giorno n. 25/XVI per semplificare e supportare gli uffici della Questura per ridurre i tempi d’attesa per l’emissione dei passaporti;

2. se sia al corrente del fatto che non vi siano posti disponibili in Questura per richiedere nuovi passaporti e se sia a conoscenza delle ragioni, alla luce del fatto che il servizio è stato comunque potenziato.

PAOLO ZANELLA Gruppo consiliare FUTURA