AIOP – ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITÀ PRIVATA / TRENTO * LETTERA A FUGATTI: CARIELLO, « CONFIDO NELLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI ED I VERTICI APSS »

18.11 - martedì 22 febbraio 2022

Egregio Presidente Fugatti,

l’Assemblea AIOP Trentino del 21 febbraio 2022 mi ha eletto nuovo presidente, con un mandato che scadrà a fine anno 2024. Claudio Toller è stato riconfermato tesoriere.

Desidero rivolgervi un saluto e un ringraziamento per la partecipazione e per l’interesse che avete sino ad oggi dedicato alla nostra Associazione. La fiducia accordatami mi onora e mi incoraggia ad assumere il peso delle responsabilità che l’incarico richiede, soprattutto dopo anni di vita associativa guidati con generosità e competenza da Carlo Stefenelli che intendo qui ringraziare per l’impegno e la dedizione messi a disposizione dell’Associazione Trentina per 12 anni.

In continuità col lavoro da lui svolto fino ad oggi, cercherò di rappresentare al meglio le cliniche associate, impegnandomi, assieme al Consiglio Direttivo, in una fase di rinnovamento e di slancio, promuovendo nuovi progetti e attività.

Confido nella prosecuzione del consolidato rapporto con le istituzioni provinciali e con i vertici della A.P.S.S. con l’intento di mettere a disposizione del sistema sanitario pubblico quel patrimonio di risorse umane, lavorative ed organizzative rappresentato dalle case di cura accreditate del Trentino.

Un caro saluto.

*

Francesco Cariello