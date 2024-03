VITTIME DEL DOVERE * “IL LAVORO È DIRITTO E DOVERE“: « IL 25/3 LA PREMIAZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI, PRESENTE L’ISTITUTO DON MILANI DI ROVERETO (TN) »

14.14 - domenica 24 marzo 2024

Cerimonia di Premiazione del Progetto di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità A.S. 2022/2023 – Concorso d’idee nazionale dal titolo “Vittime del Dovere nella Costituzione: Art. 4 – Il lavoro è diritto e dovere”, presso la Camera dei Deputati.

Nella maestosa cornice dell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, lunedì 25 marzo, dalle ore 10.30, si svolgerà la cerimonia di premiazione del Progetto di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità A.S. 2022/2023 – Concorso d’idee nazionale “Vittime del Dovere nella Costituzione: Art. 4 – Il lavoro è diritto e dovere”.

Gli studenti, provenienti da ogni angolo d’Italia, daranno vita a un viaggio di riflessione attraverso i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Attraverso elaborati letterari, grafici e multimediali, guidati dai loro insegnanti, hanno esplorato il significato profondo dell’articolo 4, che sancisce il lavoro come diritto e dovere di ogni cittadino.

La tensione e l’emozione si sono fuse nell’aria mentre una Commissione di valutazione selezionava i lavori più meritevoli, offrendo agli studenti borse di studio donate dalle famiglie delle Vittime del Dovere, del valore complessivo di € 2.500,00. Il 25 marzo gli studenti saranno gli indiscussi protagonisti, ricevendo il meritato riconoscimento per i loro sforzi, celebrati in un contesto di grande prestigio istituzionale.

Alla giornata, moderata della giornalista Ansa, Valentina Rigano, interverranno illustri relatori: il Questore Paolo Trancassini, Presidenza Camera dei Deputati, la Dott.ssa Maria Costanza Cipullo, Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico – Referente per l’educazione alla salute e alla legalità dell’ UFFICIO III, Area del benessere bio-psichico-sociale, educazione trasversale e legalità, il Procuratore Generale emerito Luigi Riello, il Direttore Generale della Link Campus University Roberto Russo, la Presidente dell’Associazione Vittime del Dovere Dott.ssa Emanuela Piantadosi.

In veste di ospiti: il Generale di Divisione Gianpaolo Mirra del Comando delle Forze Operative Terrestri, il Gen. B. Gavino Putzu, Comandante del Comando Provinciale Roma della Guardia di Finanza, il Dott. Gaetano Campo, Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, il Capitano di Vascello Giuseppe Galeandro, 5° Reparto dello Stato Maggiore della Marina Militare, il Col. Cosimo Fiore, Capo Ufficio per l’assistenza e il benessere del personale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Primo Dirigente Polizia di Stato Dott.ssa Emanuela Canestrini, Vice Dirigente dell’Ispettorato di P.S. della Camera, S.E. Mons. Attilio Nostro, Vescovo della Diocesi Mileto- Nicotera- Tropea, la Vice Presidente dell’Associazione Vittime del Dovere Ambra Minervini.

La solennità dell’evento sarà arricchita dalle melodie della prestigiosa Fanfara dell’Arma dei Carabinieri che si esibirà, in Piazza Colonna, dalle ore 12.30 alle ore 13.30. L’occasione sarà lieta, inoltre, per presentare il nuovo Concorso nazionale a.s. 2023/2024 “Costituzione, art. 11 – La Pace è un bene prezioso, il ruolo delle Vittime del Dovere” che verrà pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La traccia del tema

“Vittime del Dovere nella Costituzione: Art 4 – Il Lavoro è diritto e dovere”

La nostra Costituzione definisce l’Italia come “Repubblica democratica fondata sul lavoro” (art. 1) e precisa all’art 4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità̀ e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società̀.”

I due principi affermati sono complementari.

Il lavoro, infatti, è un diritto di tutti i cittadini e la Repubblica lo deve rendere effettivo, garantendone possibilità̀ di accesso e tutele in caso di impossibilità.

Al contempo, il lavoro è un dovere che ogni cittadino è chiamato a adempiere, svolgendo un’attività̀ o una funzione che contribuisca al progresso materiale o spirituale della società, secondo le proprie possibilità̀ e inclinazioni.

Le Vittime del Dovere sono Servitori dello Stato, caduti in attività di servizio, o rimasti invalidi per ferite riportate in conseguenza di azioni criminose, di qualunque matrice, o in servizio di ordine pubblico, in operazioni di polizia preventiva o repressiva, oppure nello svolgimento di attività di soccorso; sono tutti coloro che coscienti delle responsabilità assunte e dell’importanza che il proprio lavoro riveste a tutela della sicurezza degli altri, sono giunti anche a sacrificare la vita per adempiere ai propri compiti istituzionali.

Molteplici sono le storie di donne e uomini straordinari, nobili esempi di atti di coraggio e di spirito di sacrificio dimostrati durante il proprio lavoro svolto al servizio dello Stato. Le Vittime del Dovere rappresentano la massima espressione e sublimazione del concetto di abnegazione per il lavoro.

Prendendo spunto da queste riflessioni, oppure da considerazioni di carattere personale, narra uno o più episodi di vita di una Vittima del Dovere che ti ha colpito e, contestualmente, approfondisci cosa rappresenta per te il principio costituzionale di diritto al lavoro coniugato al senso del dovere.”

Gli Istituti partecipanti

Gli Istituti scolastici iscritti al Progetto sono stati ben 36: (I.C. Primo Milazzo di Milazzo; I.C. Borsellino Ajello di Mazara Del Vallo; Istituto Salesiano della Beata Vergine di San Luca di Bologna; I.C. Murmura di Vibo Valentia; Liceo Classico Statale G.Siotto Pintor di Cagliari; IPSIA E. Orfini di Foligno; ISISS Antonio Magarotto di Roma; IISS Alpi-Montale di Rutigliano; I.C. 1 Pentimalli di Gioia Tauro; I.I.S.S. Ettore Majorana Gela di Gela; Liceo Scientifico “Temistocle Calzecchi Onesti” di Fermo; I.C. “Alighieri” di Rimini; IIS Euclide di Bova Marina; CPIA Agrigento di Agrigento; I.C. N. 7 Enzo Drago di Messina; IISS Claudia de’ Medici di Bolzano; IISS G Lombardo Radice di Bojano; Liceo Scientifico Paritario Don Milani di Udine; I.I.S. Don Milani di Rovereto; I.I.S. Boccardi -Tiberio di Termoli; I.C. “Ardito-Don Bosco” di Lamezia Terme ; I.C. De Amicis – Plesso Garibaldi di Enna; I.C. Flli Berto di Pedavena – Plesso L. Rech di Seren del Grappa; I.C.. Rita Levi Montalcini di Bitritto; I.C. Quasimodo di Crispano; I.C. Rocca di Neto Plesso di Casabona; I.C. Zanzotto di Polcenigo; Liceo Artistico Greggiati di Ostiglia; IIS Copernico Carpeggiani di Ferrara; I.C. Fiorentino di Battipaglia; I.C. “F. Amatuzio-Pallotta” di Bojano; Istituto Tecnico Superiore “Antonio Cecchi di Pasaro; Liceo Scientifico Camillo Golgi di Breno; Liceo Scientifico Vallisneri di Lucca; IIS Marco Polo – Liceo Artistico Musicale di Venezia; LAS “Nanni Valentini” di Monza) e hanno coinvolto tutto il territorio nazionale, dal Trentino alla Calabria, raggiungendo Sicilia e Sardegna.

La grande partecipazione ha avuto riflesso anche sugli elaborati: 132 lavori, realizzati da ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado e particolarmente apprezzati dalla Commissione, poiché tutti rappresentano l’impegno della Scuola italiana.

La selezione è stata difficile poiché tutti gli studenti hanno dimostrato una profondità di pensiero e una sensibilità incredibile.

L’occasione sarà lieta, inoltre, per presentare il nuovo Concorso nazionale a.s. 2023/2024 “Costituzione, art. 11 – La Pace è un bene prezioso, il ruolo delle Vittime del Dovere”.

