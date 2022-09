CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO – QUARTIERE “LE ALBERE”: « CEDE LA DROGA AD UN MINORE, ARRESTATO 19ENNE PAKISTANO »

11.40 - venerdì 23 settembre 2022

Continua senza sosta l’attività dell’Arma di Trento finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree della città più colpite dall’increscioso fenomeno.

Nel corso del pomeriggio del 21 settembre u.s., infatti, i Carabinieri della Sezione Operativa del NORM della Compagnia hanno condotto una fruttuosa operazione presso il quartiere “le Albere”, nell’ambito della più ampia attività repressiva in atto ormai da tempo che ha condotto sinora all’arresto in flagranza, a decorrere dal mese di gennaio 2022, per il medesimo reato, all’interno delle aree del centro cittadino e nei relativi parchi, di ben 24 persone (in sostanza quasi tre al mese), senza tener conto delle ulteriori innumerevoli denunce in stato di libertà.

L’attività odierna, in particolare, ha permesso di individuare, dapprima, un soggetto di nazionalità pakistana classe 2003 – già noto alle Forze dell’Ordine – mentre, con fare sospetto, stava passando “qualcosa” nelle mani di un ragazzo (successivamente rivelatosi essere un minorenne italiano): i militari, immediatamente intervenuti, hanno così potuto appurare che quanto appena ceduto altro non era che una dose pari a circa 0,32 grammi di hashish, motivo per il quale il giovane straniero è stato tratto subito in arresto.

Nello stesso lasso di tempo un’altra aliquota di Carabinieri è riuscita ad individuare un ulteriore episodio di spaccio poco distante, questa volta ad opera di un ragazzo di etnia africana – classe 1995, incensurato – nei confronti di un ragazzo italiano, maggiorenne. Anche in questo caso il rapido intervento dei militari ha permesso di rintracciare e sequestrare la sostanza ceduta, quantificata in complessivi 5,6 grammi di hashish: a seguito di perquisizione personale, peraltro, il soggetto fermato è stato trovato in possesso di ulteriori 1,3 grammi del medesimo stupefacente.

In questo caso l’autore dello spaccio è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà, mentre il ragazzo “acquirente” segnalato alla locale Autorità di Governo ai sensi dell’art.75 del DPR nr.309/1990.

Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.