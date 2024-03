CARABINIERI – MERANO (BZ) * CONTROLLI TERRITORIO: « DURANTE L’ULTIMO FINE SETTIMANA CONTROLLATE 189 PERSONE E RECUPERATI 105 GRAMMI DI DROGA »

13.45 - domenica 24 marzo 2024

Continua in maniera incessante l’attività di controllo ordinario e straordinario messa in atto dalla Compagnia Carabinieri di Merano. Solo durante l’ultimo fine settimana, infatti, l’Arma dei Carabinieri del Burgraviato ha espresso ben 35 pattuglie, procedendo così al controllo di 189 persone, 103 mezzi di trasporto, 42 esercizi pubblici ed effettuando 40 posti di controllo. Le attività di controllo, condotte anche unitamente al supporto delle unità cinofile dell’Arma, hanno altresì consentito di procedere al recupero di circa 105 grammi di sostanze stupefacenti di varia tipologia e alla denuncia di 3 soggetti per reati attinenti agli stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale ed ubriachezza.

“L’attività dell’Arma dei Carabinieri (dice il Capitano dei Carabinieri Simone Pellecchia, Comandante della Compagnia Carabinieri di Merano con competenza sull’intero Burgraviato) non si limita, ovviamente, ad una mera attività di repressione e contrasto alla criminalità in ogni sua forma, puntando anzi soprattutto alla prevenzione dei reati mediante un concetto ben più ampio ed esteso di presidio del territorio e sicurezza partecipata, che deve però necessariamente passare anche e soprattutto dal cittadino, primo faro e pedina del presidio della sicurezza. E’ infatti solo grazie al senso civico della popolazione che spesso i reati vengono denunciati e portati a conoscenza delle Forze dell’Ordine ed è quindi necessario sempre segnalare, non tacere e farsi parte attiva di un processo di sicurezza diffuso, virtuoso e ben più ampio.”

Proprio per questo la Compagnia Carabinieri di Merano cerca sempre, in ogni contesto aggregativo e di partecipazione, di essere al fianco del cittadino, per veicolare messaggi positivi e testimoniare, con una presenza silenziosa ma costante, l’effettiva voglia di esserci sempre: dai mercati alle scuole, dal presidio dei mezzi di trasporto alle pattuglie su strada, di giorno e di notte, in settimana e nei week-end.

E’ in questo modo che la Compagnia Carabinieri di Merano e le Stazioni poste alle sue dipendenze (Lagundo, Scena, Tirolo, Cermes, Postal, Lana, Proves, San Leonardo in Passiria e Moso in Passiria, sempre aperte e a disposizione del cittadino per denunce o altro dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13 alle 15, con l’aggiunta di Avelengo dalle 9 alle 12) cercano di presidiare al meglio il territorio di loro competenza, per servire nel migliore dei modi il cittadino affidato alle loro cure ed esserci sempre.