COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * VACCINI: « LA PAT INTENDE PROCEDERE ALLA SOMMINISTRAZIONE DELLA SECONDA DOSE DI PFIZER E MODERNA PER CHI HA SUPERATO I 21 GIORNI? »

In attesa dell’arrivo dei vaccini si proceda alla somministrazione della seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna a chi ha superato i 21 giorni dalla prima somministrazione.

Considerato che:

in Provincia di Trento non si è ancora aperta la campagna vaccinale per il under 50 in quanto mancano dosi di vaccino che pare arriveranno i primi di giugno;

conseguentemente il numero delle vaccinazioni giornaliere sono in netto calo;

ci sono persone che hanno già superato i 21 giorni dalla somministrazione della prima dose dei vaccini Pfizer e Moderna;

*

interrogo il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

se non ritenga, in attesa dell’arrivo delle nuove dosi di vaccino, provvedere alla somministrazione della seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna a coloro che hanno già superato i 21 giorni dalla prima dose.

In tal modo si potrà procedere in maniera più celere alle somministrazioni agli under 50 quando arriveranno i vaccini e ci si atterrà anche alla raccomandazione dell’azienda Pfizer sull’intervallo tra la prima e seconda dose.

*

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale

Gruppo Misto/Europa Verde