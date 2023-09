UIL SCUOLA TN-AA * RINNOVI CONTRATTUALI: DI FIORE, « CCPL 2019-2021, I DOCENTI SONO ANCORA IN ATTESA DI RICEVERE L’ULTIMA PARTE ECONOMICA »

14.37 - mercoledì 20 settembre 2023

Chiudere il CCPL Docenti.Di Fiore: “Ci siamo rivolti nuovamente al Presidente Fugatti, ricordando che i docenti della scuola a carattere statale sono ancora in attesa di ricevere l’ultima parte economica relativa al rinnovo CCPL 19-21. Tanto più che, grazie al Protocollo firmato il 18 luglio, stiamo già trattando per il triennio successivo”.

UIL SCUOLA NON SI DIMENTICA. Un po’ di storia.

1. In febbraio, alla chiusura dell’accordo stralcio, proprio perché a livello nazionale si stava trattando per un ulteriore piccolo riconoscimento economico, si era negoziato un articolo che rimandava a destinare ulteriore risorse.

Nel rispetto delle norme di attuazione, quelle che hanno provincializzato la Scuola in Trentino, abbiamo fissato l’impegno a rispettare gli incrementi tabellari previsti dal contratto nazionale di riferimento e a destinare le risorse residue all’incremento delle voci “provinciali”.

2. Era il 4 agosto quando UIL SCUOLA scriveva al Presidente Fugatti ed all’Assessore Bisesti: “Ad inizio maggio, con sicura soddisfazione, potevamo leggere che l’Amministrazione provinciale, attraverso una variazione di bilancio, aveva accantonato 3,6 milioni per l’attribuzione al personale docente della scuola a carattere statale di ulteriori incrementi tabellari sul contratto 2019 – 2021”. Ora dobbiamo tecnicamente farlo.

3. Il 1. settembre, all’inizio del nuovo anno scolastico, UIL Scuola interviene nuovamente sul decisore politico: “Si è fatto molto in tema di rinnovi contrattuali, ma le trattative sono ferme. Sui docenti della scuola a carattere statale ci sono risorse già stanziate per poter chiudere il CCPL 2019-2021; risorse che però rimangono ferme per l’assenza di negoziazione.”

UIL Scuola ha chiesto che la Giunta:

-impartisca direttive all’APRaN: i docenti della scuola a carattere statale sono ancora in

attesa di ricevere l’ultima parte economica relativa al vecchio rinnovo contrattuale;

-ordini l’immediata attribuzione delle progressioni orizzontali di carriera per il personale ATA – AE e Docenti della Scuola Infanzia e della Formazione Professionale. Un accordo

che è relativo sempre al 2019 – 2021;

-apra il confronto negoziale sulla parte giuridica dei vigenti CCPL per la Scuola.

Stiamo giustamente trattando per l’apertura dei rinnovi 2022- 2024 per tutto il personale provinciale, ma non dimentichiamoci che per tutto il personale della Scuola dobbiamo ancora chiudere quello del triennio precedente.