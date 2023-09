LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: « IN CAMPO FRANZOI GIÀ SINDACO A SPORMINORE, “MI RIMETTO IN GIOCO, PARTENDO DAI TERRITORI“ »

13.42 - mercoledì 20 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Fabrizio Franzoi, nato a Mezzolombardo e residente a Sporminore, diplomato Perito Agrario all’Istituto Tecnico Agrario di San Michele all’Adige e laureato in Economia Politica all’Università di Trento con specializzazione in ambito bancario e assicurativo, sarà in Lista con la Lista Fugatti Presidente.

Da sempre operativo nell’azienda agricola familiare che ora conduce direttamente, si occupa anche di consulenza assicurativa. Attivo nel mondo del volontariato e dell’associazionismo, è membro del direttivo della locale sezione dell’Associazione Nazionale Alpini, membro del direttivo della locale sezione Sat, membro del Consiglio per gli affari economici della parrocchia di Sporminore e dell’unità pastorale Cristo Salvatore (con sede a Denno), membro dell’Associazione Sindaci emeriti del Trentino e membro del direttivo Udias (Unione Diplomati Istituto Agrario di San Michele) con sede a San Michele all’Adige.

La passione per la politica lo ha portato ad essere eletto Sindaco per due mandati amministrativi (2005-2015) e adesso, dopo una pausa necessaria per motivi professionali, a rimettersi in gioco: “Lo farò partendo dai territori, dal rapporto concreto con le persone, portando le mie esperienze e le mie competenze”, afferma.

“Grazie di cuore a Fabrizio – dichiara Achille Spinelli, Segretario e Capolista della Lista Fugatti Presidente – e benvenuto tra noi: la sua esperienza e il suo impegno saranno di grande aiuto a tutta la nostra comunità”.