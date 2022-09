SEN. CONZATTI (ALLEANZA DEMOCRATICA PER L’AUTONOMIA) * IMPRESE: « CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE, RISULTATO STRAORDINARIO PER LE DONNE »

18.46 - venerdì 09 settembre 2022

Imprese: Conzatti, certificazione parità di genere è svolta. “La recente introduzione della certificazione aziendale Uni 125-2022, per la quale mi sono battuta in Parlamento e che prevede strutturazione e adozione di un insieme di indicatori prestazionali (KPI) inerenti alle politiche di parità di genere, è un risultato straordinario per le aziende, per le donne, per la parità. Una svolta che va costantemente consolidata.

In Trentino eravamo già partiti nel 2008 con una certificazione sperimentale che però poche aziende hanno riempito di significato. Ora con la spinta della certificazione nazionale questo strumento viene riempito di nuovo di contenuti e ritorna attuale anche nel nostro territorio”. Lo ha detto la senatrice Donatella Conzatti, candidata nel collegio senatoriale di Rovereto per Alleanza democratica per l’Autonomia, nel corso del convegno ‘Verso il nuovo mondo del lavoro, parità, partecipazione e innovazione’ promosso a Rovereto.

“I dati attuali – ha proseguito la senatrice – fotografano una situazione lavorativa femminile con ancora molte difficoltà: in Italia solo una donna su due lavora, i redditi a parità di ruolo sono più bassi, con percorsi di carriera che non premiano il merito. Mi batto da sempre affinché il mondo del lavoro per le donne sia invece sempre più paritario e gratificante”.

Secondo Donatella Conzatti, “la certificazione intende guidare le aziende in una trasformazione organizzativa che permetterà loro di diventare aziende che rispettano la parità di genere e che valorizzano le competenze femminili.

Peraltro, tutte le imprese certificate o che hanno iniziato un percorso di certificazione, in sede di monitoraggio si sono dichiarate soddisfatte per le performance del personale e i migliori risultati aziendali raggiunti. E’ la prova che siamo in presenza di percorsi che aiutano l’azienda a migliorare se stessa, le performance reddituali e la qualità del lavoro” ha concluso la parlamentare.

