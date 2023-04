ACLI TRENTINE * LAVIS: « INAUGURAZIONE NUOVA SEDE VIA C. SETTE, CON OLIVER – MARIOTTO – CASELLA – DEGASPERI – BRUGNARA (21/4 – 17.30) »

13.31 - mercoledì 19 aprile 2023

Inaugurazione della nuova sede Acli a Lavis. Al servizio dei cittadini che hanno bisogno di consulenza e assistenza sui temi fiscali, previdenziali, contabili e di welfare. Lavis, Via C. Sette, 2 VENERDI’ 21 APRILE ORE 17:30.

Si svolgerà venerdì 21 aprile alle ore 17.30 l’inaugurazione della nuova sede ACLI di Lavis, in via Carlo Sette 2. Un momento conviviale e aperto a tutta la cittadinanza per brindare alla nuova apertura e presentarsi alla comunità. Saranno presenti il sindaco di Lavis Andrea Brugnara, la Presidente del Circolo ACLI di Lavis Lucia Degasperi, il Presidente delle ACLI trentine Luca Oliver, i Direttori di CAF e Patronato ACLI Michele Mariotto e Salvatore Casella.

La nuova sede ACLI di Lavis è operativa dal 4 aprile scorso ed ospita gli uffici di CAF e Patronato ACLI. Spazi più grandi e luminosi rispetto alla precedente sede di via Zanella – collocati al piano terra e con accesso sbarrierato, vicino ad un ampio parcheggio – offriranno maggiore comfort all’utenza delle ACLI.

Nel corso del 2022, gli esperti dei servizi ACLI di Lavis hanno gestito più di 3.300 pratiche di Patronato – quali, per esempio, misure a sostegno delle famiglie con figli, pratiche di invalidità e accompagnamento, disoccupazioni e misure di tutela legate al lavoro, domande di pensione – e più di 5.600 pratiche di CAF, tra dichiarazioni dei redditi, ICEF e ISEE.