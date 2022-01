RETE 4 – “ CONTROCORRENTE “ * QUESTA SERA GIOVEDÌ 6 GENNAIO TRA GLI OSPITI: « MATTEO RICCI E NINO CARTABELLOTTA »

17:59 - 6/01/2022

Questa sera, giovedì 6 gennaio, alle ore 20.30 su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Controcorrente”, Veronica Gentili analizzerà con Matteo Ricci, presidente nazionale ALI (Autonomie Locali Italiane) e sindaco di Pesaro, e con Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe, la situazione epidemiologica attuale del nostro Paese e i nuovi provvedimenti anti-Covid approvati ieri dal Consiglio dei Ministri. Sul fronte politico, ampio spazio sarà dedicato alle tensioni all’interno della maggioranza emerse ieri per l’approvazione del decreto, che potrebbero avere ripercussioni sulla sempre più imminente elezione del Presidente della Repubblica. E ancora, con un’intervista alla Professoressa Antonella Cingolani, infettivologa del Policlinico Gemelli di Roma, un approfondimento sulla pillola per curare il Covid, nuovo alleato nella lotta alla pandemia da poco in uso nei nostri ospedali.

Tra gli ospiti anche: Piero Sansonetti, Federico Rampini e Daniele Capezzone.