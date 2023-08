UIL SCUOLA * RINNOVO CONTRATTI: DI FIORE, « ABBIAMO INVIATO UNA NOTA A FUGATTI E BISESTI, I DOCENTI STATALI HANNO DIRITTO AL CCPL 19-21 »

14.23 - venerdì 4 agosto 2023

Nella giornata di oggi UIL Scuola ha inviato una nota al Presidente Fugatti e all’Assessore Bisesti. I docenti della Scuola a carattere statale hanno ancora il contratto aperto: quello 19-21.

Le risorse ci sono, sono state stanziate a maggio con la variazione di bilancio: cosa aspettiamo a negoziare anche questo pezzettino di risorse ulteriori? Stiamo parlando di circa 24 euro lordi al mese. E’ poco, ma con questo ulteriore piccolo riconoscimento, anche i docenti in Trentino avranno gli stessi aumenti di tutto il resto del comparto pubblico provinciale.

Rinnovo CCPL Docenti (2019-2021) PERCHÉ NON CI SI DIMENTICHI!!! dalla Variazione di Bilancio le risorse per Chiudere il CCPL Docenti.

Di Fiore: “Abbiamo scritto al Presidente Fugatti e all’Assessore Bisesti: i docenti della Scuola a carattere statale hanno diritto a veder chiuso il CCPL 19-21. Tanto più che, grazie al Protocollo firmato il 18 luglio, stiamo già trattando per il triennio successivo”.

UIL SCUOLA scrive al Presidente Fugatti ed all’Assessore Bisesti: “Ad inizio maggio, con sicura soddisfazione, potevamo leggere che l’Amministrazione provinciale, attraverso una variazione di bilancio, ha accantonato 3,6 milioni per l’attribuzione al personale docente della scuola a carattere statale di ulteriori incrementi tabellari sul contratto 2019 – 2021”. Ora dobbiamo tecnicamente farlo.

In febbraio, alla chiusura dell’accordo stralcio, proprio perché a livello nazionale si stava trattando per un ulteriore piccolo riconoscimento economico, si era negoziato un articolo che rimandava ad ulteriore impegno.

Nel rispetto delle norme di attuazione, quelle che hanno provincializzato la Scuola in Trentino, abbiamo fissato l’impegno a rispettare gli incrementi tabellari previsti dal contratto nazionale di riferimento e a destinare le risorse residue all’incremento delle voci “provinciali”.

“Ora serve la riapertura immediata del tavolo negoziale a che le risorse stanziate dalla variazione di bilancio siano immediatamente messe a disposizione della contrattazione in APRaN.

Con una certa tempestività riusciremmo a chiudere il CCPL 2019 – 2021, destinando al personale docente della scuola a carattere statale aumenti stipendiali in linea con quelli già attribuiti al resto del personale provinciale.”

Pietro Di Fiore