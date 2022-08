PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FONTI RINNOVABILI: « CONTRIBUTO FESR, 145 IMPRESE LO HANNO RICHIESTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI »

17.07 - lunedì 08 agosto 2022

Contributi per “Investimenti in impianti fotovoltaici” per le imprese. Bando operativo.Ad oggi sono 145 le imprese che hanno deciso di richiedere il contributo FESR.

Ad oggi sono già 145 le imprese che hanno deciso di richiedere il contributo FESR per l’installazione di impianti fotovoltaici.

L’obiettivo del bando – promosso dall’assessorato allo sviluppo economico, ricerca e lavoro – è quello di sostenere l’aumento della produzione da fonti rinnovabili tramite l’installazione di impianti fotovoltaici, anche combinati a sistemi di accumulo; in via prioritaria per l’autoconsumo dell’unità locale dell’impresa ma anche per la condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta tramite gruppi di soggetti che agiscono collettivamente (comunità energetiche rinnovabili).

Il termine ultimo per la presentazione della domanda, attraverso la piattaforma dedicata, è il 31 dicembre 2023 attraverso la piattaforma dedicata. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito:

Contributi FESR per sostenere le imprese che investono nella realizzazione di impianti fotovoltaici, combinati a sistemi di accumulo, volti ad aumentare la produzione da fonti rinnovabili.

Iniziative ammissibili

L’impresa può richiedere il contributo, in regime di esenzione oppure in regime de minimis, come segue:

1. per domande di qualsiasi importo, in regime di esenzione, per le seguenti iniziative:

a) fornitura e installazione di nuovi impianti fotovoltaici con potenza di picco (P) da 15 kW fino a 1000 kW

In aggiunta:

b) sistema di accumulo con spesa massima ammissibile pari a 800 €/kWh

c) spese tecniche relative all’intervento in oggetto (progettazione, direzione lavori, consulenze, collaudo…) nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell’intervento

2. per domande di importo di spesa ammessa superiore a 200 mila euro, in regime de minimis, per le seguenti iniziative:

a) fornitura e installazione di nuovi impianti fotovoltaici con potenza di picco (P) da 15 kW fino a 1000 kW

In aggiunta:

b) sistema di accumulo con spesa massima ammissibile pari a 800 €/kWh

c) rimozione con smaltimento di coperture in cemento amianto nel limite di 20 €/mq

d) spese tecniche relative all’intervento in oggetto (progettazione, direzione lavori, consulenze, collaudo…) nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell’intervento

e) colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Misura contributiva

Il contributo che l’impresa può ottenere è:

– per domande di qualsiasi importo, in regime di esenzione, la misura di contribuzione sulla spesa ammessa e in base alla dimensione di impresa è la seguente:

PICCOLA E MEDIA IMPRESA (PMI) : 40%

GRANDE IMPRESA: 30%

– per domande di importo di spesa ammessa superiore a euro 200 mila, in regime de minimis, la misura di contribuzione sulla spesa ammessa è la seguente: 40%

A chi si rivolge

Piccole, medie, grandi imprese, identificabili come:

– imprese, contratti di rete, consorzi con attività esterna, iscritti nel Registro delle imprese e con sede legale ed operativa nel territorio della Provincia di Trento o con unità operativa attiva nel territorio provinciale;

– imprese, contratti di rete, consorzi con attività esterna, con sede legale e operativa fuori dal territorio della Provincia di Trento, ma con unità operativa attiva nel territorio provinciale prima dell’erogazione dell’aiuto

Termini presentazione domande

Le domande potranno essere presentate tramite piattaforma fino al 31 dicembre 2023.

Per quesiti specifici o ulteriori chiarimenti amministrativi contattare

Servizio agevolazioni e incentivi all’economia – APIAE:

Telefono: 0461-499440 ; 0461-499418 ; 0461-499426 ; 0461-499422 ; 0461-497092

Mail: apiae.incentivi@provincia.tn.it

Eventuali problematiche di carattere tecnico legate all’utilizzo della piattaforma devono essere segnalate a:

assistenzafesrtn@performer.it. Nella mail specificare nominativo, codice fiscale dell’azienda, contatto telefonico e l’identificativo della domanda (se disponibili). L’assistenza tecnica è attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (esclusi i giorni festivi).