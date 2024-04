UIL FPL SANITÀ – TRENTINO * PERSONALE APSS: VARAGONE, « INDENNITÀ, GRAZIE ALL’EMENDAMENTO PRESENTATO DALL’ASSESSORE TONINA DESTINATI 17 MILIONI »

18.10 - mercoledì 10 aprile 2024

Oggi abbiamo appreso dalla Giunta Provinciale, grazie all’emendamento presentato dall’Assessore alla Salute Mario Tonina sono stati destinati 17 milioni di euro per le indennità a favore del Personale dell’Apss.

Siamo soddisfatti di questo emendamento, ciò è stato possibile grazie ai due protocolli d’intesa sottoscritti in dicembre 2022 e in luglio 2023 in Provincia. Continua il Segretario finalmente possiamo iniziare a dare risposte concrete a tutto il personale che da anni opera con senso di responsabilità e diligenza in condizioni difficili dovuti a carenza di personale e/o apertura di nuovi servizi. Questa richiesta è stata voluta con forza dalla nostra Organizzazione Sindacale, ribadisce Varagone nei vari incontri tenutesi precedentemente alla notizia di oggi.

Nel comparto Sanità – illustra Giuseppe Varagone , Segretario Generale della UIL FPL Sanità – è necessario destinare gli aumenti non solo sui tabellari, ma dev’essere riconosciuta economicamente e giuridicamente la responsabilità e l’evoluzione delle competenze di questi professionisti Sanitari Infermieri, Ostetriche, Tecnici sanitari di radiologia e di laboratorio, Fisioterapisti, ed ecc., personale di supporto OSS, degli Operatori della centrale unica 112 ,116/117, personale tecnico del 118 OTAS e personale Amministrativo. Un altro tema fondamentale è l’attivazione di un tavolo per la revisione dell’ordinamento professionale e l’estensione delle quote del Part Time.

Conclude Varagone, ora ci auspichiamo una calendarizzazione d’incontri urgenti in Apran per arrivare subito ad un accordo per far sì che questi fondi assieme agli altri già destinati al Tabellare arrivino in tempi celeri nelle tasche dei Lavoratori della Sanità Trentina.

Giuseppe Varagone

Segretario Generale della UIL FPL Sanità del Trentino