COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * “SITI ORFANI”: « LA PAT HA PRESENTATO DOMANDA AL MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA PER ACCEDERE AI BENEFICI DEL DECRETO? »

12.26 - giovedì 17 febbraio 2022

Il 30 gennaio 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell’ambiente del 29 dicembre 2020 “Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani” con il quale, in attuazione della legge finanziaria per il 2019, sono stati destinati € 105.589.294,00 per la bonifica dei “siti orfani”.

I fondi stanziati sono ripartiti per le annualità 2019 – 2024 tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano secondo le quote individuate in apposita tabella allegata al decreto, calcolate sulla base di specifici criteri di assegnazione. Alla Provincia di Trento sono stati destinati € 818.317,03, alla Provincia di Bolzano € 1.219.556,35.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma provvede, secondo i propri criteri, all’individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto del decreto risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso, coerentemente con le previsioni e pianificazioni già adottate in materia di bonifiche. Le risorse possono essere destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale.

Sono espressamente esclusi dai finanziamenti previsti per i siti orfani, ai sensi dell’art. 3 (Esclusioni dall’ambito di applicazione) del decreto del 29 dicembre 2020:

gli interventi di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso di esecuzione o per i quali sono già individuate e destinate altre fonti di finanziamento.

attività di rimozione dei rifiuti, salvo il caso in cui i rifiuti costituiscono fonti di contaminazione delle matrici ambientali circostanti.

interventi relativi alle strutture edilizie e impiantistiche, ad eccezione degli interventi necessari per consentire la bonifica delle matrici ambientali.

interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato;

interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso.

Le risorse sono trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l’individuazione, nell’ambito di specifici accordi, dei siti orfani, dell’area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire. Negli accordi sono individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento, nonché le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese.

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia per sapere:

se la Provincia di Trento ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica progetti per accedere ai benefici del Decreto ministeriale del 29 novembre 2020 “Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani”;

in caso di risposta affermativa per quali progetti;

in caso di risposta negativa se intende a breve presentare dei progetti,

quantomeno per le molte discariche abbandonate da anni nel nostro territorio provinciale, o se invece intenda non accedere ai benefici, specificandone la motivazione.

*

Lucia Coppola

Consigliera provinciale/regionale Gruppo Misto/Europa Verde