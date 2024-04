CONSIGLIO PAT * COMMISSIONI ELETTORALI: « ELETTI I COMPONENTI, NEL FORUM PER LA PACE COPPOLA – MAULE – BRUNET / NELLA CPO STEFANIA CAVAGNOLI – DOMINIQUE CAPPELLETTI »

Consiglio, pomeriggio di votazioni. Eletti i componenti delle commissioni elettorali. Nel Forum per la pace Coppola, Maule e Brunet. Nella Cpo Stefania Cavagnoli e Dominique Cappelletti. Nel pomeriggio il Consiglio per più di due ore e mezzo è stato impegnato nelle votazioni dei membri delle Commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali, organismi che hanno il compito di controllare le liste elettorali, cioè dei cittadini che hanno diritto al voto. Per la commissione elettorale di Trento sono stati eletti Andrea Massironi, Iginio Piffer, Matteo Bertoldi (supplenti Lidia Chini, Francesca Trettel e Eleonora Zaffoni); in quella di Rovereto sono stati eletti Federica Alvino, Patrizio Cacciali e Gianpaolo Ferrari (supplenti Mara Dalzocchi, Annarosa Armici e Manuel Bertoni). E’ stata poi la volta delle sotto commisioni, in quella di Borgo sono stati eletti Giuliana Borgogno, Claudio Bertolini, Stefano Rizzà (supplenti Sara Fabbro, Giada Brugnara e Mauro Cingarlini); in quella di Cavalese, Andrea Giacomelli, Tea Dezulian, Franco Corso (Supplenti Valter Zeni, Monica Menozzi e Alessandro Cavada). In quella di Cles Claudio Fondriest, Carlo Penasa, Rita Zanon (supplenti Ezio Trentini, Fabrizio Inama e Paride Turri). Infine, a Tione Luana Leonardi, Aldo Collizzolli e Giordana Luchesa (supplenti Jacopo Bonprezzi, Lorenzo Zappacosta e Mariano Festi).

Coppola, Maule e Brunet nel Forum della pace Votati invece i tre consiglieri provinciali, due della minoranza e uno della maggioranza, che faranno parte dell’assemblea del Forum per la pace e i diritti umani. Per l’opposizione sono stati eletti Lucia Coppola (AvS) (14 voti); Chiara Maule (13 voti) e per la maggioranza Antonella Brunet (19 voti). Cavagnoli e Cappelletti nella Cpo Ultima votazione della giornata le due esperte nella Commissione provinciale pari opportunità tra uomo e donna. Per la minoranza è stata eletta Stefania Cavagnoli (14 voti) e per la maggioranza Dominique Cappelletti (17 voti) Rinviata in coda all’ordine del giorno, su richiesta del capogruppo Pd, Alessio Manica, la nomina di una rappresentante delle minoranze nel Comitato per la ricerca e l’innovazione.