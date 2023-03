PRO VITA FAMIGLIA * 19 MARZO: COGHE, « SINISTRA – RADICALI E ASSOCIAZIONI LGBTQI+ VOGLIONO CANCELLARE IL PAPÀ, PER “GENITORE 1” E “GENITORE 2” »

18.11 - domenica 19 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Festa del Papà. Pro Vita Famiglia: Vogliono cancellare il papà per “Genitore 1” e “Genitore 2”. « Ogni bambino ha una mamma e un papà e nessuna legge potrà mai cambiare questa realtà. In questo giorno di Festa vogliamo ribadire quanto sia importante tutelare la figura unica e insostituibile del papà. Sinistra, radicali e associazioni LGBTQI+, solo per soddisfare i loro desideri ideologici di poter avere figli a ogni costo, vorrebbero farci credere che un bambino possa avere “due papà” o “due mamme”. L’inserimento delle diciture Genitore 1 e Genitore 2 nei documenti dei bambini e l’abolizione della festa del papà in alcune scuole italiane sono l’esempio concreto di questa ideologia. La realtà è ben diversa: solo con una mamma e un papà si hanno dei figli e solo con entrambi si ha una famiglia». Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus