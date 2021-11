EVERNESS – AGOSTINO CAROLLO * PRÏSM: « QUINTO APPUNTAMENTO A FORTE SOMMO ALTO (FOLGARIA – TN), DOVE ALBA LENG HA COLORATO LA MAESTOSA FORTEZZA AUSTRIACA CON LA SUA MUSICA »

PRÏSM: Alba Leng colora Forte Sommo Alto con la sua musica. Quinto appuntamento oggi con il Festival PRÏSM a Forte Sommo Alto (Folgaria, Trentino), dove Alba Leng ha colorato la maestosa fortezza austriaca con la sua musica. La giovane DJ e produttrice ha realizzato una speciale performance a base di sonorità elettroniche, in particolare house ed electro-house.

Dal tetto dell’edificio, con un bellissimo cielo, impreziosito dalle luci del tramonto, a fare da sfondo, ha creato una splendida e innovativa vetrina di questo luogo storico, che grazie al prisma della musica può essere ora visto da una emozionante e inedita prospettiva.

Il video è disponibile al seguente link:

Domani appuntamento alle ore 16.00 con Fire Saga da un’altra splendida location. Live streaming su Facebook e YouTube anche direttamente dal sito ufficiale

Sull’onda del grande successo della prima edizione svolta a dicembre 2020, la seconda edizione del Festival PRÏSM propone otto straordinari concerti in otto selezionate location del Trentino per creare una moderna e innovativa vetrina dell’eredità culturale e dei luoghi storici attraverso il prisma della musica, della tecnologia e del video. Protagonista del Festival è un cast di artisti trentini di fama internazionale: Alba Leng, Spankox, IAGA e Fire Saga. Essi presentano esclusivamente la propria musica originale, scritta e prodotta da loro stessi, con performance uniche realizzate appositamente per PRÏSM. Gli artisti svelano in prima mondiale assoluta anche nuovi brani musicali inediti ispirati dalle location degli eventi, che sono: Base Tuono, Castel Drena, Castel Beseno, Forte Sommo Alto, Forte Dosso delle Somme, Castel Nanno, Forte Garda, TBA.

Ogni evento è diverso dall’altro e si svolge sempre all’ora del tramonto, in un contesto scenografico naturale e di grande impatto. I concerti, della durata di circa un’ora ciascuno, sono offerti al pubblico di tutto il mondo sotto forma di dirette video streaming su Facebook Live e YouTube che avranno inizio tutti i giorni alle ore 16.00, da giovedì 4 novembre a giovedì 11 novembre. Per assistere basta cliccare su www.festivalprism.com. Il Festival PRÏSM è prodotto da Everness con la direzione artistica e il management organizzativo di Agostino Carollo.