AGOSTINO CAROLLO * VIDEOMESSAGGIO PER IL SINDACO DI TRENTO: « DENUNCIA COMANDANTE GIACOMONI, LA FIDUCIA MEGLIO ESPRIMERLA VERSO LA MAGISTRATURA CHE HA FORMULATO ACCUSE IN 210 PAGINE »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Questo è un messaggio per il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, che oggi sui quotidiani ha espresso “piena fiducia nell’operato del Comandante della Polizia Locale Lino Giacomoni e del suo vice Luca Sattin”.

Caro sindaco, la piena fiducia secondo me sarebbe meglio che tu la esprimessi verso i cittadini che, come il sottoscritto, hanno il coraggio di alzare la testa, ma soprattutto nei confronti della magistratura, che ha formulato le accuse solo dopo avere svolto indagini dettagliatissime, raccolte in un fascicolo di ben 210 pagine, lavorando in maniera eccezionale.

Se tu dovessi ancora avere dei dubbi, chiamami, cosí ti farò vedere il fascicolo e anche il video.

Voglio proprio vedere poi verso chi esprimerai la tua “piena fiducia”.

Un saluto da Ago Carollo.

Video da Facebook