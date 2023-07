UDC TN-AA * CONVEGNO “STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE”: DAL RÌ, « CON IL PRESIDENTE FUGATTI OGGI IN REGIONE, TRENTO – 17.30 » (DIRETTA VIDEO OPINIONE)

06.06 - venerdì 7 luglio 2023

Il perché pesa più del come. La Politica è un modo di avere un confronto democratico sui perché. I tecnici dovrebbero poi suggerire dei come in termini di rapporto costo e benefici. La politica esprimersi con giudizio anche su quello. Cosa accade quando si perde di vista quel fine che è nel conseguimento di un interesse generale e ci si concentra sui mezzi ed i vantaggi di pochi? Se dopo 20 – 30 o 40 anni di chiacchiere ancora non si è fatto nulla, le responsabilità sono comunque più importanti dell’utilità? Di questo si discuterà oggi a Trento al Palazzo della Regione, alle 17.30 (in allegato la locandina del convegno).

Roberto Dal Rì

Commissario Udc Trentino Alto Adige

