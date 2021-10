TRENTINO MARKETING * “ EUREGIO CONNECT“ : « FIRMATA LA CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO, I TRE PARTNER SONO PROVINCIA AUTONOMA TRENTO – PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO – LAND TIROLO »

Con una cerimonia presso il Comitato delle Regioni dell’Unione Europea a Innsbruck, gli amministratori delle organizzazioni per lo sviluppo del turismo delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché del land Tirolo hanno firmato la convenzione per fondare Euregio Connect. L’obiettivo di questo Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) è quello di rafforzare la cooperazione tra i tre territori.

Con l’annuale corsa ciclistica “Tour of the Alps”, già dal 2017 le tre organizzazioni per lo sviluppo del turismo Trentino Marketing, IDM Alto Adige e Tirol Werbung hanno messo in scena un progetto congiunto quale Euregio. Al fine di ampliare e allo stesso tempo facilitare la cooperazione nei settori del turismo e dello sport, con la loro firma gli amministratori delle tre organizzazioni hanno ufficialmente fondato Euregio Connect.

Per il presidente del Tirolo e attuale presidente dell’Euregio Günther Platter, questo è un segnale importante: «Con progetti come Tour of the Alps i territori dell’Euregio si arricchiscono di contenuti e le persone possono vivere queste esperienze in maniera concreta. Sono quindi particolarmente contento che dieci anni dopo l’istituzionalizzazione dell’Euregio, con la firma che abbiamo apposto oggi i tre territori sono ancora più vicini. In questo modo ci stiamo preparando per il futuro».

«Soprattutto al giorno d’oggi, è sempre più evidente quanto sia importante la cooperazione transfrontaliera. Con la firma di questa convenzione, abbiamo compiuto anche a livello organizzativo un passo importante per rafforzare la cooperazione tra i tre territori», ha dichiarato Florian Phleps, amministratore delegato di Tirol Werbung, in occasione della firma.

Il Trentino è stato il punto di partenza della più grande e importante iniziativa congiunta delle tre organizzazioni fino ad oggi: «abbiamo creato insieme il Tour of the Alps, una prima grande iniziativa comune che ha promosso tutti i nostri territori nel mondo con immagini affascinanti e stimolanti per il turista internazionale attento all’ambiente, allo sport e ad una ospitalità di qualità» ha spiegato Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing.

«Vogliamo che questa iniziativa sia un primo passo verso altri progetti da realizzare insieme attraverso il nuovo Gect che oggi prende vita».

«Adesso è importante espandere ulteriormente questa cooperazione. Tutti e tre i territori devono affrontare sfide simili, che possono essere superate al meglio attraverso una forte sinergia. Siamo però legati soprattutto da grandi opportunità che vogliamo sfruttare insieme», dichiara Erwin Hinteregger, direttore generale di IDM Alto Adige. «Tra l’altro, ci sono già le basi per un progetto a lungo termine sul tema delle arti culinarie».

*

Euregio Connect

Euregio Connect è un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), che facilita la cooperazione dei suoi tre membri Trentino Marketing, IDM Alto Adige e Tirol Werbung, semplificando l’attuazione dei progetti transfrontalieri. La presidenza ruota ogni due anni tra i tre territori. La sede legale del GECT è a Innsbruck.