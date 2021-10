TRENTINO MARKETING * EFFIE AWARDS – GALÀ COMUNICAZIONE : « PREMIATA LA CAMPAGNA “RESPIRA SEI IN TRENTINO”, IDEATA DA OGILVY ITALIA PER LA CATEGORIA “TURISMO“ »

L’occasione è stata la terza edizione dei prestigiosi Effie Awards, i riconoscimenti italiani alle migliori campagne che hanno saputo coniugare creatività ed efficacia, permettendo ai committenti di raggiungere risultati molto rilevanti. Ideata da Ogilvy Italia ha ottenuto il riconoscimento per la categoria Turismo.

Si è tenuto nei giorni scorsi il Galà di premiazione della terza edizione italiana degli Effie Awards, promosso da UNA (Aziende della Comunicazione Unite) e UPA (Utenti Pubblicità Associati), per premiare l’efficacia della comunicazione italiana.

Sono stati 23 i riconoscimenti assegnati a campagne che hanno saputo coniugare creatività ed efficacia consentendo di raggiungere risultati molto rilevanti per i committenti.

E tra le campagne premiate in questa edizione c’è anche quella ideata per Trentino Marketing da Ogilvy Italia che ha veicolato a partire dall’estate 2020 il messaggio “Respira sei in Trentino”.

Il concept proposto poneva al centro la natura del Trentino come promessa rilevante per i turisti, in un contesto in cui le persone iniziavano a ritrovare una “nuova normalità”, e il territorio diventava la destinazione dove sostanziare quei benefici fisici ed emotivi che erano mancati nei lunghi mesi del primo lockdown.

Concetti che si ritrovano nella motivazione per premio della categoria Turismo assegnato appunto alla campagna del Trentino:

La promessa di una regione aperta, accessibile, accogliente e ricchissima di natura suona rilevante rispetto al desiderio di “respirare” del target, inteso come muoversi all’aperto e contestualmente sentirsi sollevato dopo mesi di costrizione fisica e psicologica, con eccezionali risultati in termini di engagement, ricerche degli utenti e presenze sul territorio.

«Questo Effie Awards – afferma Maurizio Rossini amministratore Delegato di Trentino Marketing – è un riconoscimento che premia tutto il nostro staff della comunicazione e attesta l’ottima efficacia del messaggio che abbiamo voluto lanciare in Italia e all’estero. Data l’assoluta eccezionalità del contesto in cui ci siamo trovati ad operare, ottenere questi risultati non era affatto scontato.»

«L’appuntamento con gli Effie è per noi molto importante» – ha commentato Giuseppe Mastromatteo, Chief Creative Officer di Ogilvy – «e siamo molto felici dei risultati ottenuti anche quest’anno, perché premiano l’obiettivo che anima l’agenzia su tutti i progetti: quello di coniugare creatività ed esperienze, brand e persone, idee e risultati.»