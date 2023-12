TRENITALIA * “WINTER EXPERIENCE 2023“: « METE SCIISTICHE, IN TRENTINO-ALTO ADIGE NUOVI COLLEGAMENTI CON ROMA E MILANO E TRENO SPECIALE PER I MERCATINI DI NATALE »

15.43 - lunedì 4 dicembre 2023

Nuovi collegamenti per le mete sciistiche e turistiche di montagna, più soluzioni di viaggio integrate con treno, bus e aereo e promozioni ad hoc per famiglie e giovani. La Winter Experience 2023 del Polo Passeggeri del Gruppo FS – composto da Trenitalia, Busitalia, Ferrovie del Sud Est e FS Treni Turistici Italiani – prende il via dal 10 dicembre e si arricchisce con nuove soluzioni per sviluppare una mobilità sempre più completa, efficiente e sostenibile. In totale sono 24mila i collegamenti nazionali al giorno in treno e bus e 13mila i collegamenti in Europa. Le novità della stagione invernale sono state presentate oggi a Milano da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

“Trenitalia e tutte le aziende del Polo Passeggeri stanno investendo in treni e bus di ultima generazione per garantire ai passeggeri un viaggio ancora più confortevole e attento all’ambiente. Stiamo impegnando oltre 1 miliardo di euro l’anno per il trasporto regionale e, nei prossimi 3 anni, i treni saranno quasi completamente rinnovati. Abbiamo siglato un contratto di circa 1 miliardo di euro per la fornitura di 40 nuovi Frecciarossa 1000 e, nell’ambito dei fondi del PNRR, stiamo investendo in nuovi treni e carrozze Intercity, con particolare attenzione alle regioni del Sud. Con la Winter Experience consolidiamo ulteriormente i nostri sforzi e, nei prossimi mesi, offriremo ai nostri viaggiatori nuovi collegamenti per un’esperienza più completa e flessibile” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi.

LE PROPOSTE DI VIAGGIO IN TRENTINO-ALTO ADIGE

Alta Velocità

Due nuovi Frecciarossa al giorno per Trento, Rovereto e Bolzano da Roma, Firenze e Bologna, per un totale di 12 Frecce al giorno cui si aggiungono 2 nuovi Frecciarossa da Milano nel fine settimana.

Confermati anche i Freccialink che permetteranno di raggiungere, nel fine settimana, Madonna Di Campiglio, Val Gardena, Val Di Fassa e Val Di Fiemme.

Intercity

Tornano i due collegamenti diretti Intercity Notte Roma – San Candido nel weekend, con nuove fermate nelle stazioni di Bressanone, Fortezza, Brunico e Dobbiaco.

Regionale

Da Milano a Brennero per visitare i mercatini di Natale dell’Alto Adige. Dall’8 al 10 dicembre la Regionale Trenitalia Trentino-Alto Adige, in accordo con l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano committente del servizio, attiva un collegamento quotidiano andata e ritorno in giornata. Per offrire una migliore esperienza di viaggio, a bordo treno sarà ricreata un’atmosfera natalizia con speciali addobbi e decorazioni. La partenza è alle 7.20 dalla stazione di Milano Centrale, con arrivo a Brennero alle 11.54, mentre il ritorno parte da Brennero alle 16.45 e arriva a Milano Centrale alle 21.35. Le fermate intermedie sono previste nelle stazioni di Treviglio (alle 7.47 e alle 21.11), Brescia (alle 8.28 e alle 20.45), Bolzano (alle 10.42 e alle 18.11), Bressanone (alle 11.11 e alle 17.34) e Vipiteno (alle 11.36 e alle 17.06).